Eurovision 2024. Croazia da battere ma Israele è in grande ascesa

Dopo aver confermato i pronostici dei classificati per la finale di Eurovision 2024, gli esperti Sisal si concentrano sul vincente dove, attualmente, i favoriti sono Croazia (2,00) Israele (2,75) e Svizzera (7,50).

Rispetto alle previsioni della vigilia, Angelina Mango perde terreno: dopo aver tallonato la Svizzera, la vittoria per la Regina di Sanremo è al momento offerta a 16. È dunque proprio lontana dal successo dei Maneskin, che hanno portato il trionfo all’Italia nel 2021. Sale prepotentemente Israele, al momento secondo nella griglia dei favoriti: le polemiche legate alla partecipazione di Eden Golan con la sua Hurricane non incidono sul gradimento per il pubblico, che l’ha stravotata.

Dall’inizio della competizione c’è una sola certezza: la Croazia. Baby Lasagna con la sua Rim Tim Tagi Dim potrebbe portare alla sua nazione il primo Eurovision. Per l’ultimo posto sul palco è sfida accesa tra Spagna, Germania e Regno Unito. Occhio poi a Lussemburgo ed Estonia che potrebbero “strappare” alle tre questo primato tutt’altro che memorabile.

Domani sembra proprio che non ci annoieremo!