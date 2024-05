Serie A: scontro diretto per la Champions tra Atalanta e Roma

Domenica 12 maggio al Gewiss Stadium si giocherà il match valevole per la 36esima giornata di Serie A, tra Atalanta e Roma, uno scontro diretto per la zona Champions tra due squadre che si trovano rispettivamente al sesto e quinto posto in classifica. La Dea giocherà il tutto per tutto per arrivare in Europa, obiettivo che sembrerebbe al momento pienamente realizzabile grazie ai suoi 60 punti, a meno quattro lunghezze dalla quarta squadra in classifica e alla pari con i giallorossi. Gli uomini di De Rossi sognano anche loro la qualificazione in Europa. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria dei bergamaschi con il segno 1 bancato a 2.00 e la X a 3.60; il 2 della squadra ospite è quotato alto a 3.65. Rispetto alle reti, il Goal è dato a 1.71, il No Goal è fissato a 1.97; l’Over 2,5 è offerto a 1.82, mentre la quota dell’Under 2,5 è di poco superiore, attestata a 1.85. L’1-1 è il risultato esatto più atteso, bancato a 6.75, seguito dall’1-0 dato a 8.00 e dal 2-1 quotato a 9.00; tutti gli altri esiti sono dati a partire da 10.00.

Al Diego Armando Maradona si terrà il match tra Napoli e Bologna: partita che si promette interessante in quanto, mentre i padroni di casa sono lontani dai vertici della classifica, la squadra di Thiago Motta punta a qualificarsi alla prossima Champions League. Nonostante detentori del precedente scudetto, gli uomini di Calzona stanno attraversando un momento travagliato, sono stanziati al nono posto con 51 punti, a ben 9 lunghezze di distanza dal quinto posto, che li farebbe approdare in Europa, e a 5 punti dal settimo. Al contrario i rossoblu arrivano da 1 vittoria e 4 pareggi nelle ultime cinque partite e si sono stanziati in classifica con 64 punti, solo 2 in meno della Juventus. Nonostante ciò, gli azzurri vengono dati come favoriti dai pronostici: l’1 dei padroni di casa è quotato infatti a 2.12, mentre il segno 2 è dato a 3.50. La X è quotata a 3.45. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.50, l’1-0 a 8.25, mentre il 2-1 e il 2-0 sono bancati rispettivamente a 9.25 e 10.50.

Sabato 11 maggio Milano sarà teatro del match tra il Milan e il Cagliari: i rossoneri giocheranno per blindare il secondo posto, la squadra ospite dalla sua 15esima posizione in classifica punterà invece ad allontanarsi dalle zone calde. I bookies di Betsson propongono gli uomini di Pioli come vincenti: il segno 1 è quotato a 1.42, contro il 2 della squadra di Ranieri proposto alto a 6.85; la X è bancata a 5.00. Per questo match, il Goal è atteso, quotato a 1.75, il No Goal è previsto a 1.97. Il risultato esatto più atteso è il 2-0 quotato a 7.75; lo seguono il 2-1 e l’1-0 bancati entrambi a 8.75.

Al Benito Stirpe si giocherà il match che apre la 36esima giornata di Serie A: Frosinone e Inter. I padroni di casa sono coinvolti nella lotta per la retrocessione, la squadra ospite si è aggiudicata lo scudetto con largo anticipo. Per questa partita i pronostici vedono la capolista vittoriosa con segno 2 quotato a 1.70, la X è data a 4.20, mentre l’1 è atteso a 4.45. L’Under 2,5 si attesta a 2.32, l’Over 2,5 a 1.54; il Goal è dato a 1.58, mentre il No Goal è atteso con quota a 2.24.

Allo stadio Olimpico si giocherà la partita tra Lazio e Empoli, per la quale i bookmakers di Betsson vedono la squadra di Tudor in vantaggio con l’1 quotato a 1.60, favorita quindi rispetto al 2, dato alto a 5.70. È alta anche la quota del pareggio, bancata a 4.05. Per questo match, il No Goal è il più atteso, attestato a 1.76; l’Under 2,5 viene quotato a 1.82, di poco inferiore all’Over 2,5 bancato a 1.85.

Domenica 12 maggio ci sarà la partita tra Genoa e Sassuolo, rispettivamente al 12esimo e penultimo posto in classifica. I bookies di Betsson propongono la vittoria della squadra di casa a 2.23, la X è attesa a 3.45, mentre il segno 2 è dato a 3.20. Il risultato esatto più atteso per questo match è l’1-1, proposto a 6.50; lo 1-0 e il 2-1 sono quotati rispettivamente a 8.50 e a 9.50.

Per Verona – Torino, i bookies di Betsson vedono i granata vincenti con il 2 fissato a 2.57, di poco inferiore al segno 1 bancato a 3.05; anche la X si attesta a 3.05. Per quel che riguarda Juventus – Salernitana, i pronostici prevedono la vittoria dei bianconeri: il segno 1 dei padroni di casa è infatti quotato a 1.12, la X è bancata a 9.00, mentre il 2 della squadra di Colantuono è dato decisamente alto a 21.00. Di poco favorito il Lecce nel match contro l’Udinese: i bookies propongono il segno 1 a 2.67, mentre il 2 e la X sono quotati rispettivamente a 2.70 e 3.00.

La Fiorentina sfiderà il Monza allo Stadio Franchi di Firenze, match che chiude la 36esima giornata di Serie A; i bookmakers di Betsson propongono il segno 1 della Viola a 1.56, la X si attesta a 4.30, mentre il 2 è dato più alto a 5.60.

PressGiochi