Serie A. Atalanta-Roma, una Champions per due

L’Europa League è alle spalle ma Atalanta e Roma, sebbene con spiriti contrapposti, non possono certo rilassarsi perché, domenica sera al Gewiss Stadium, si sfidano con in palio un posto nella prossima Champions League. Appaiate al quinto posto, con la Dea che ha una partita da recuperare, le due formazioni sono pronte a darsi battaglia: gli esperti Sisal vedono favorita l’Atalanta a 2,00 contro il 3,60 della Roma mentre si scende a 3,40 per il pareggio.

Giallorossi che devono abbattere una sorta di tabù visto che, negli ultimi nove anni, hanno sconfitto i bergamaschi solo in tre occasioni. Ci si attende un match duro, deciso da episodi, dove l’Under, a 1,95, è opzione concreta. Attenzione poi a un goal di testa, offerto a 2,75, e a un calcio di rigore con espulsione, data a 6,00.

Gianluca Scamacca sogna il gol dell’ex, ipotesi che si gioca a 2,50. De Rossi si affida a Paulo Dybala per volare nella Coppa più prestigiosa: una partita della Joya

con goal e assist pagherebbe 16 volte la posta.

L’altro big match di giornata mette di fronte il Napoli e il Bologna. Gli azzurri, per gli esperti Sisal, vedono i tre punti a 2,10 mentre il successo emiliano e il pareggio

sono appaiati in quota a 3,40. Entrambe hanno bisogno dei 3 punti e così la Combo Goal + Over 2,5, a 2,15, è nelle corde del match. Una rete da fuori area è offerta a 3,00 mentre si scende a 2,50 per un goal dalla panchina. Con tante marcature, un Ribaltone, si gioca a 7,25, non appare impossibile. Victor Osimhen vuole spazzare via una stagione tutt’altro che memorabile e vederlo primo marcatore è in quota a 4,40. Gli Europei si avvicinano e Jack Raspadori, in gol a 3,75, vuol farsi trovare pronto. Joshua Zirkzee, nel tabellino dei marcatori a 3,50, è l’arma offensiva di Thiago Motta mentre si scende a 3,15 per un assist di Riccardo Orsolini.

Il Milan, a 1,47, è favoritissimo con il Cagliari, vincente a 6,50 mentre la Lazio, nel lunch match di domenica, è offerta a 1,57 rispetto al 6,00 dell’Empoli. Juventus a

quota rasoterra, 1,14, contro la Salernitana, blitz allo Stadium che pagherebbe 18 volte la posta. La giornata si concluderà lunedì sera con la sfida tra Fiorentina,

vittoria a 1,57, e Monza, trionfo al Franchi a 5,75.

