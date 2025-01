Venezia-Inter, Inzaghi cerca il riscatto dopo la Supercoppa. I pronostici di Netwin

La Serie A dell’Inter si riapre, dopo la pausa per quella Supercoppa persa 3-2 dal Milan, con una sfida ad alta tensione. I nerazzurri, che vogliono un immediato riscatto, sono tornati in Italia con molti acciacchi e si trovano di fronte un Venezia che li aveva già messi in difficoltà all’andata. Di Francesco e i suoi, che aspettano i rinforzi dal mercato (il sogno è Belotti), hanno bisogno di punti per non perdere il treno-salvezza e venderanno cara la pelle.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Venezia è reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Empoli, che non ha migliorato la sua classifica. I lagunari, che hanno perso solo una delle ultime cinque gare, sono penultimi con 14 punti. La salvezza ne dista tre, visto l’ex aequo tra Lecce e Cagliari al terzultimo posto.

L’Inter è invece reduce dalla bruciante delusione contro il Milan: da 2-0 a 3-2, col successo rossonero e l’infortunio di Calhanoglu a non far dormire Inzaghi. I nerazzurri ora si rituffano sulla Serie A, dove sono a –4 dal Napoli con 40 punti. Ma con due gare in meno.

IL PUNTO SUL VENEZIA

Eusebio Di Francesco e il suo Venezia hanno trovato nuove certezze proprio in due ex interisti. Gaetano Oristanio (che sarà ai box) e Filip Stankovic hanno portato tanti punti ai lagunari, che hanno perso solo una delle ultime cinque gare e stanno tentando di rilanciarsi nella zona-salvezza. Per ora sono arrivati 14 punti nel girone d’andata, con un distacco di tre dal duo Cagliari-Lecce e dal quartultimo posto. C’è una classifica da raddrizzare e il Venezia, che sfiorò l’impresa a San Siro con la rete annullata a Sverko nel maxi-recupero, non può permettersi di perdere tempo.

IL PUNTO SULL’INTER

L’Inter, di contro, sa benissimo di dover sfruttare al meglio il suo calendario. Nelle prossime sfide i nerazzurri incroceranno Venezia, Bologna, Empoli e Lecce prima del derby, mentre tutte le rivali vivranno i primi scontri diretti del girone di ritorno. Inzaghi e i suoi hanno bisogno di punti e sognano di tornare in vetta già prima del recupero contro la Fiorentina (data da definire). Persiste il -4 dal Napoli, ma con due match da recuperare e un’incognita: come peserà quel 3-2 subito in rimonta dal Milan in Supercoppa sul morale dei nerazzurri, campioni d’Italia in carica? Il Venezia darà le prime risposte.

PROBABILI FORMAZIONI

Pioggia d’infortuni per Di Francesco: oltre a Svoboda, out Duncan e Oristanio. Niente incrocio con l’ex dunque per l’Inter, coi lagunari che dovrebbero schierarsi col 3-4-2-1: Ellertsson e Yeboah dietro Pohjanpalo. Possibile l’innesto di Haps sulla sinistra, confermati Altare-Idzes in difesa. Fuori dai piani Candela, che tornerà in Serie B.

In casa-Inter la Supercoppa ha portato tantissimi acciacchi: ko Calhanoglu, non al meglio Correa e Bisseck. Thuram e de Vrij sembrano recuperati, anche il tedesco può fare uno sforzo e si spera nel rientro di Pavard e Acerbi. Bocciatura in vista per Asllani, può giocare Zielinski in regia. Per il resto la formazione-tipo, col ritorno della Thu-La dal primo minuto.

VENEZIA (3-4-2-1) – Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Haps; Yeboah, Ellertsson; Pohjanpalo.

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

L’Inter non perde col Venezia da 25 anni esatti e dall’ottobre del 1999, quando Maniero condannò i nerazzurri. Da allora cinque successi e un pareggi, con tre vittorie consecutive. All’andata è terminata 1-0 e ha segnato Lautaro, che sembra essersi nuovamente sbloccato dopo la lunga astinenza: le reti a Cagliari e Milan fanno ben sperare. I tipster di Netwin consigliano di puntare sul 2 e sul successo dei nerazzurri quotato a 1.30. Invitante anche l’Under 2.5 quotato a 2.35, che potrebbe stuzzicare viste le difficoltà riscontrate all’andata dall’Inter.

PressGiochi