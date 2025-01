USA. Gli incassi dai casinò del Nevada in calo del 4,2%

I casinò del Nevada hanno registrato un calo del 4,2% su base annua delle entrate di gioco registrate a novembre 2024, guadagnando $ 1,31 mld, secondo i dati pubblicati dal Nevada Gaming Control Board (NGCB). Si tratta del quinto mese consecutivo di calo.

Da una parte le entrate della maggior parte dei segmenti sono rimaste stabili, ma dall’altra i giochi di slot sono crollati del 7% con incassi pari a $ 810,6 mln, influenzando il risultato complessivo. Altri segmenti, tra cui scommesse sportive, giochi da tavola, bingo e keno, hanno registrato un ricavo totale di $ 505,9 mln, più o meno in linea con i risultati riportati nel novembre 2023.

Gli incassi nell’area di Las Vegas sono diminuiti del 3,9% con un ricavato totale di $ 788,7 mln, il settimo totale mensile più alto registrato. Le entrate di Baccarat sono state un fattore chiave, in calo del 18,3% in quanto il volume è diminuito dell’8,7% e il casinò è sceso al 17% dal 19% dell’anno precedente.

Escludendo Baccarat, tuttavia, i dati mostrano un aumento marginale dello 0,1%, ovvero $ 532.000. Diverse altre regioni hanno anche avuto un calo significativo tra cui South Shore Lake Tahoe, in calo del 20,6% a $ 14,4 milioni, colpito da un incendio di fine ottobre e dalla bassa stagione per lo sci. Anche Boulder Strip le cui entrate sono scese del 20,6% a $ 66,2 mln.

La responsabilità del declino annuale è stata parzialmente attribuita alla mancanza di entusiasmo per la seconda edizione del Grand Prix di Las Vegas. Mentre la prima edizione della gara ha attirato molti visitatori da tutto il mondo, la gara di quest’anno non è riuscita a replicare i numeri dell’anno precedente. Tuttavia, la Convenzione e l’autorità dei visitatori di Las Vegas hanno insistito sul fatto che la gara ha avuto un impatto benefico sull’economia, attirando circa 145.000 visitatori.

Michael Lawton, analista senior di NGCB, ha attribuito il calo ai confronti difficili con novembre 2023, che ha registrato la terza vittoria di gioco più alta nella storia dello stato. Ha aggiunto che se l’industria non fosse stata colpita da un tempismo sfavorevole delle entrate delle slot, il Nevada avrebbe effettivamente registrato un’escursione anno su anno.

Nonostante il calo mensile, le entrate del gioco del Nevada rimangono robuste rispetto ai livelli pre-pandemici, in crescita del 40,4% da novembre 2019. Novembre ha anche segnato il 45 ° mese consecutivo di vittoria di giochi a livello statale superiore a $ 1 miliardo. Lo stato ha riscosso $ 87,2 milioni in tasse di gioco per dicembre, in crescita dell’1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

