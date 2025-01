Un mese al BiG Africa Summit 2025: il Botswana trasforma il panorama del gioco in Africa

L’11° Annuale BiG Africa Summit, che si terrà dal 17 al 20 febbraio, è ormai a un mese di distanza, e quest’anno tutti gli occhi sono puntati sul Botswana, che negli ultimi anni è diventato una delle nazioni africane più entusiaste nel settore iGaming. Il summit si terrà al The Grand Palm Hotel Casino Convention Resort a Gaborone, Botswana, dove i leader del settore e gli innovatori avranno l’opportunità esclusiva di sbloccare il pieno potenziale del fiorente mercato del gioco in Africa.

Come nazione ben collegata e strategicamente posizionata, il Botswana è la porta ideale per unire l’Africa meridionale. Confina con importanti paesi vicini come Sudafrica, Namibia, Zambia e Zimbabwe. Questa posizione centrale lo rende facilmente accessibile per i partecipanti che viaggiano da tutta l’Africa meridionale e oltre, offrendo un’incredibile comodità per gli stakeholder regionali e internazionali.

L’Autorità del Gioco del Botswana, che sostiene l’evento, ha anche lavorato attivamente per stabilire un ambiente normativo favorevole al settore del gioco, rilasciando numerose licenze volte a rivitalizzare il settore e a stimolare la crescita economica. Questo rende ora il momento ideale per gli operatori del settore per cogliere opportunità redditizie in un mercato in maturazione.

Con politiche di licenza progressive, una cultura del gioco appassionata e un’accessibilità senza pari, il Botswana è senza dubbio un hub di opportunità!

Al summit imminente, Eventus International onorerà anche i visionari che guidano l’innovazione e la crescita nel settore iGaming dell’Africa con i prestigiosi BiG Africa Summit Eventus Awards. Questi premi celebrano individui e organizzazioni eccezionali che stanno plasmando il futuro del settore e ispirando tutti noi a puntare più in alto.

