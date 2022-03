UK, Merkur: aumenta le donazioni in beneficenza a 1,25 milioni di sterline

Merkur UK ha sottolineato le sue solide credenziali comunitarie facendo una donazione di £ 5.000 al Bacta Charitable Trust del Regno Unito. La figura di spicco del settore e presidente del Trust, Jimmy Thomas, insieme all’amministratore delegato di Bacta John White erano allo stand di Blueprint Operations al recente spettacolo EAG per riconoscere la donazione che è stata fatta per conto di Merkur UK dal direttore generale, Sascha Blodau. La donazione, che fa parte del programma Merkur Initiative introdotto per aiutare a sostenere buone cause basate sulla comunità più piccole, aumenta i contributi di beneficenza di Merkur nel Regno Unito all’incredibile cifra di 1,25 milioni di sterline.

Riflettendo sulla donazione, Jimmy Thomas ha dichiarato: “Questa somma è estremamente apprezzata da tutti coloro che sono collegati al Bacta Charitable Trust ed estende l’enorme sostegno di Merkur UK a cause meritevoli incentrate sulla comunità. Gli ultimi due anni sono stati estremamente difficili per tutta la società, non ultimo il settore della beneficenza, che ha visto i suoi flussi di entrate esaurirsi praticamente da un giorno all’altro a causa del Covid-19. Contributi come quello di Merkur UK fungono da ancora di salvezza”.

Sascha Blodau ha aggiunto: “L’iniziativa Merkur consiste nel fornire assistenza finanziaria a quegli enti di beneficenza più piccoli che non ricevono il livello di pubblicità e supporto di cui godono le organizzazioni più grandi e conosciute. Finora Merkur Initiative ha aiutato oltre 40 gruppi di questo tipo, tra cui un santuario degli animali, un banco alimentare a Manchester, un’organizzazione che fornisce intrattenimento ai bambini mentre ricevono cure in ospedale, un appello sul tetto di un hospice, un’organizzazione per senzatetto e il Gurkha Welfare Trust. Quello che spero che stiamo dimostrando è che è possibile essere un’organizzazione commerciale di successo e allo stesso tempo essere un cittadino d’impresa responsabile, progressista e positivo. Sono lieto che siamo stati in grado di supportare l’associazione di categoria del Regno Unito e aiutarla a continuare il suo fantastico lavoro nella comunità”.

PressGiochi