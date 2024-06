UK, l’amministratore delegato Godden (Bacta) spinge per migliorare le norme sul gioco

Jeremy Godden, amministratore delegato della Godden Gaming Organization, sta incoraggiando i suoi colleghi membri di Bacta a impegnarsi con i loro potenziali candidati parlamentari e incoraggiarli a “finire il lavoro di modernizzazione delle normative sul gioco d’azzardo del paese”.

Un membro del Consiglio nazionale di Bacta, Jeremy Godden, ha spiegato perché la campagna politica deve accelerare con le elezioni a meno di tre settimane di distanza. Ha dichiarato: “Dobbiamo garantire che tutti i potenziali candidati parlamentari comprendano perché i cambiamenti proposti nel Libro bianco sono cruciali per la sostenibilità a lungo termine dei centri di intrattenimento per famiglie e dei centri di gioco per adulti del Regno Unito”.

“Vogliamo che le sale giochi siano al centro dell’agenda politica data la loro importanza nell’offerta turistica delle nostre località balneari”.

Fornendo un contesto più ampio alle questioni che presenterà al suo potenziale parlamentare del partito laburista, Polly Billington ha detto:. “Il mio messaggio principale è che ci troviamo di fronte a un ‘costo per affrontare la crisi aziendale’ e dobbiamo completare il lavoro del Libro bianco. Non posso sottolineare quanto siano importanti le prossime tre settimane: dobbiamo cogliere l’occasione per esercitare pressioni sui candidati prima che vengano eletti al Parlamento per garantire che il nostro settore sia saldamente nell’agenda politica”.

PressGiochi