UK, BGC: impegno per un gioco d’azzardo sicuro e crescita economica

Il Betting and Gaming Council (BGC) del Regno Unito ha accolto positivamente i nuovi ministri presso il Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport, impegnandosi a collaborare per promuovere un gioco d’azzardo più sicuro, sostenere la crescita economica e sostenere lo sport di base. Il presidente della BGC, Michael Dugher, ha accolto con favore le nomine di Lisa Nandy come Segretaria di Stato per la cultura, i media e lo sport e di Stephanie Peacock come sottosegretario di Stato parlamentare, sottolineando la loro esperienza e il loro impegno verso l’industria regolamentata delle scommesse e dei giochi.

Nandy ha annunciato ulteriori investimenti negli sport di base e ha confermato che i finanziamenti per gli impianti continueranno oltre aprile, insieme alla trasformazione di un programma pilota iniziale in un programma nazionale per aiutare i club locali a gestire le proprie strutture sportive. Peacock, nota per il suo sostegno alla Safer Gambling Week e alla Grand National Charity Bet della BGC, ha sottolineato l’importanza economica del settore del gioco d’azzardo nel Regno Unito e il suo ruolo nell’assicurare normative equilibrate che proteggano i giocatori vulnerabili senza intralciare quelli che giocano responsabilmente.

