UK, GC sospende per cinque anni un giocatore di snooker

Il professionista di snooker Mark King è stato sospeso per cinque anni per aver manipolato partite.

King è stato anche condannato a pagare 68.299,50 sterline di spese dopo essere stato dichiarato colpevole di una violazione per manipolazione di partite e di una per aver fornito informazioni riservate dalla World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA).

La Commissione ha supportato il caso della WPBSA fornendo informazioni, tra cui i dati sulle scommesse.

John Pierce, direttore dell’Enforcement della Gambling Commission, ha dichiarato: “Tutti i clienti delle scommesse in Gran Bretagna dovrebbero avere fiducia nel fatto che le scommesse piazzate con aziende di gioco con licenza siano su mercati che sono equi e liberi dalla corruzione legata alle scommesse.

“Per questo motivo, la nostra Sports Betting Intelligence Unit collaborerà sempre a stretto contatto con partner come la World Professional Billiards and Snooker Association per supportare le loro indagini sull’integrità sportiva e le accuse di manipolazione delle partite. Tale annuncio dovrebbe inviare un chiaro messaggio che la corruzione legata alle scommesse nello sport non sarà tollerata.”

PressGiochi