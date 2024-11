UK Gambling Commission: Marcus Boyle si dimette dal ruolo di presidente

Marcus Boyle ha annunciato la sua decisione di dimettersi da Presidente della Gambling Commission, il cui mandato si concluderà il 31 gennaio 2025.

Negli ultimi tre anni, ha guidato la Commissione in un periodo di cambiamenti nel settore e nel panorama normativo.

Durante il suo mandato, la Commissione ha raggiunto diversi traguardi chiave, tra cui l’assegnazione e il lancio della quarta licenza della National Lottery, che ha portato i fondi raccolti per buone cause a superare i 50 miliardi di sterline. Ha inoltre supervisionato l’implementazione in corso della Gambling Act Review e del White Paper volti a ridurre i danni del gioco d’azzardo, nonché l’assunzione di un intero nuovo Consiglio dei Commissari.

Ad aprile 2024, la Commissione ha pubblicato una strategia triennale completa che delinea i progressi pianificati fino al 2027, concentrandosi sulla trasparenza e sull’uso dei dati. Con la strategia ora in atto, Marcus lascia la Commissione in una posizione di forza e con un percorso chiaramente definito da seguire.

Il Board of Commissioners e i colleghi della Gambling Commission hanno espresso la loro gratitudine per la leadership, la dedizione e i contributi di Marcus negli ultimi tre anni, augurandogli il meglio per il futuro.

Il Ministro per il gioco d’azzardo, la baronessa Twycross, ha affermato: “Gli ultimi tre anni sono stati molto significativi per la Commissione, in quanto ha adottato misure avanzate stabilite nella Gambling Act Review e l’inizio della quarta licenza della lotteria nazionale. Sono grata per il duro lavoro e l’impegno di Marcus nei confronti della Gambling Commission e del servizio pubblico durante il suo mandato e gli auguro il meglio per i suoi impegni futuri.”

PressGiochi