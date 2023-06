Uk, Britannia Stakes: i bookmaker doneranno i propri profitti agli enti di beneficenza

I più grandi bookmaker britannici doneranno tutti i profitti della corsa ippica Britannia Stakes di domani, giovedì 22 giugno, al Royal Ascot a una serie di importanti enti di beneficenza del Regno Unito.

Per celebrare l’incoronazione del re, tutti i profitti saranno divisi tra SportsAid, il cui patrono è Sua Altezza Reale la Principessa del Galles, l’Holocaust Educational Trust, il Cystic Fibrosis Trust, la SAS Regimental Association (SASRA), l’Ascot Racecourse Supports

and Together for Looked After Children.

La gara dello scorso anno ha raccolto ben 1,2 milioni di sterline dai membri del Betting and Gaming Consultant per una serie di cause meritevoli.

Se i bookmaker non riusciranno a realizzare un profitto sulla gara, hanno accettato di fare una donazione combinata di £ 250.000 da dividere tra gli enti di beneficenza nominati.Membri del BGC, Flutter (Paddy Power, Betfair, Sky Bet), bet365, Entain (Ladbrokes, Coral), 888 William Hill, Kindred (Unibet), Betway, Rank Group (Grosvenor Sport), Virgin Bet, LivescoreBet, Tote,Fitzdares e Bet with Ascot hanno aderito all’iniziativa di raccolta fondi.

Consegneranno tutti i profitti ricavati dalle scommesse vincenti, dopo la detrazione di tasse e dazi.

Dalla sua creazione nel 2019, i membri del BGC hanno raccolto oltre 5,5 milioni di sterline per una serie di buone cause tra cui Prostate Cancer UK, Sue Ryder, NHS Charities Together, Royal Navy & Royal Marines Charity, ABF the Soldier’s Charity e RAF Benevolent Fund.

Il BGC spera che l’iniziativa aiuti gli scommettitori a godersi una gara in cui, anche se perdono, è garantita la vittoria per una serie di buone cause.

Michael Dugher, amministratore delegato del BGC, ha dichiarato: “Royal Ascot rimane uno degli spettacoli sportivi più storici e famosi in tutto il mondo in Gran Bretagna, e sono lieto ancora una volta che stia raccogliendo fondi vitali per una serie di eccezionali enti di beneficenza”.

PressGiochi