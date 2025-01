UK, BGC annuncia l’Assemblea Generale Annuale del 2025 con un eccezionale elenco di relatori

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha confermato che la sua Assemblea Generale Annuale (AGM) 2025 si terrà giovedì 27 febbraio, con un programma di relatori di grande rilievo.

Sono stati confermati come relatori: il Ministro per il Gioco d’Azzardo Baronessa Twycross, il Segretario Ombra di Stato Stuart Andrew MP e il CEO della Gambling Commission Andrew Rhodes, che parteciperanno all’evento ospitato in una delle principali sedi di Londra centrale.

L’AGM 2025 del BGC, con il motto “Fare la differenza”, vedrà anche interventi di leader del settore provenienti dai membri diversificati e in crescita del BGC, con gli operatori che si riuniranno ancora una volta per discutere le opportunità e le sfide che affronta il nostro settore.

A seguito del grande successo dell’AGM dello scorso anno, quest’anno il focus sarà su come i membri del BGC possano collaborare per realizzare il White Paper, stimolare l’economia, continuare a fornire intrattenimento ai propri clienti, e al contempo elevare gli standard.

La registrazione per l’AGM 2025 è già aperta, con il CEO del BGC, Grainne Hurst, che incoraggia i membri a iscriversi presto per assicurarsi un posto.

Hurst ha dichiarato: “L’AGM del BGC è sempre uno degli eventi più importanti del nostro settore, e sono davvero felice di confermare un programma di relatori di grande qualità per l’AGM di quest’anno. Voglio anche ringraziare enormemente la Baronessa Twycross, Stuart Andrew e Andrew Rhodes per aver trovato il tempo di partecipare. A nome dei nostri membri, e delle decine di migliaia di posti di lavoro che supportano, voglio esprimere quanto apprezziamo il loro coinvolgimento vitale con l’industria.”

“Il Governo ha tracciato una missione audace per stimolare la crescita, l’occupazione e gli investimenti, e so che i nostri membri, sostenuti dal BGC, hanno un ruolo fondamentale nel realizzare questa sfida in tutto il Regno Unito. Il nostro tema e il nostro motto per l’AGM di quest’anno è ‘Fare la differenza’, e mentre entriamo in una nuova era, dopo la pubblicazione del White Paper, non potrebbe essere più appropriato.”

“Dopo un lungo periodo di instabilità, siamo ansiosi di lavorare con il Governo per attuare le politiche eccellenti del White Paper, affinché il nostro settore possa tornare a fare ciò che sa fare meglio: fare una differenza positiva per i milioni di clienti e per l’economia del Regno Unito. Abbiamo molto da fare e l’AGM è il luogo ideale per impostare il tono per il resto dell’anno. Incoraggio tutti a iscriversi presto, e non vedo l’ora di darvi il benvenuto al nostro AGM a febbraio.”

I membri del BGC sono orgogliosi di contribuire con 6,8 miliardi di sterline all’economia, generando 4 miliardi di sterline in tasse e supportando 109.000 posti di lavoro.

Inoltre, l’industria del gioco e delle scommesse regolamentata fornisce finanziamenti vitali per alcuni degli sport più popolari del paese.

Secondo un rapporto di EY, commissionato dal BGC, l’ippica beneficia annualmente di 350 milioni di sterline, mentre la English Football League e i suoi club ricevono 40 milioni di sterline, e sport come snooker, darts e rugby league ricevono oltre 12,5 milioni di sterline.

Ogni mese, circa 22,5 milioni di persone in Gran Bretagna scommettono, sia sulla lotteria che nelle agenzie di scommesse, nei casinò, nelle sale bingo e online, e la stragrande maggioranza lo fa in modo sicuro e responsabile.

Nel frattempo, l’ultima NHS Health Survey per l’Inghilterra ha stimato che lo 0,4% della popolazione adulta sia composta da giocatori d’azzardo problematici.

Il BGC rappresenta oltre il 90% del settore delle scommesse e del gioco d’azzardo regolamentato nel Regno Unito, incluse le agenzie di scommesse nelle strade principali, il settore dei casinò terrestri e le potenti aziende tecnologiche nel gioco d’azzardo e nelle scommesse online.

