UK. Bacta chiede al Governo sostegni fiscali per la riapertura e detta alle aziende le norme per contrastare il Covid19

Bacta ha presentato questa mattina i suoi piani per riaprire il settore degli apparecchi da giochi e proteggere clienti, personale e aziende.

Il rapporto dal titolo “Restituire il DIVERTIMENTO nelle strade principali delle città della Gran Bretagna – Un piano per riportare al lavoro il settore degli apparecchi da divertimento”, è stato inviato al governo, agli enti commerciali associati nel settore del tempo libero e alla stampa.

Bacta sottolinea che la catena di approvvigionamento non è protetta dall’attuale sostegno del governo offerto alle imprese pubbliche. Persino coloro che ottengono riduzioni delle tariffe e sovvenzioni trovano quest’ultima limitata a £ 51.000 – il che è insufficiente per molti – ad esempio locali più grandi, come le sale giochi nelle città balneari. Inoltre, la natura stagionale del settore rende l’intrattenimento più colpito rispetto a molte altre aziende del Regno Unito.

Bacta chiede il seguente sostegno da parte del governo affinché il settore sopravviva:

– Sostegno del lavoro per la durata delle chiusure aziendali e forse oltre per le attività stagionali

– Sgravi fiscali del 100% per 2020/2021 compresa la catena di approvvigionamento e anche nel 2022

– Aumento ridotto delle sovvenzioni per le imprese con un valore imponibile di oltre £ 51.000

– Differimento dei pagamenti delle imposte indirette fino all’estate 2021

. Sconti alle licenze dei locali da parte dei consigli locali e della Gambling Commissiono.

“Riteniamo – ha dichiarato John White, CEO di Bacta – che questo sarà un sostegno relativamente poco costoso per la nostra industria da una prospettiva di governo, possibilmente entro le decine di milioni. Nella fase Pre-COVID-19 il nostro settore ha generato entrate per oltre 1,6 miliardi di sterline e ha contribuito con 2 miliardi di sterline all’economia del Regno Unito, supportando oltre 34.000 dipendenti. Chiediamo anche un’ulteriore festa di fine estate / autunno per compensare quelle che i nostri membri hanno perso nei periodi di Pasqua e Pentecoste.”

A seguito di discussioni con i membri della Bacta, sono state proposte le seguenti misure per consentire un funzionamento responsabile dei locali:

Nei centri di intrattenimento per famiglie- FEC:

– Segnaletica chiara che dimostra e raccomanda il distanziamento sociale

– Disinfettante per le mani fornito ai clienti

– Riorganizzare le macchine per creare una maggiore distanza o separazione tramite plexiglass e limitare i giocatori su macchine multiplayer

– Punti di entrata e uscita con personale e limitazione dei numeri dei clienti

– Personale da addestrare e preparare, indossare DPI e pulire le macchine più regolarmente

Centri di gioco per adulti High Street:

– Fornire una chiara segnaletica sul distanziamento sociale e sul disinfettante per le mani

– Organizzare le configurazioni delle macchine per consentire il distanziamento sociale – una sfida con l’attuale vincolo del 20% sulle macchine B3 più diffuse

– Limitare i giocatori su macchine multiplayer e usare gli schermi se necessario, per aiutarti a prendere le distanze

– Personale da addestrare e preparare, indossare DPI e pulire le macchine più regolarmente

“L’industria delle macchine da divertimento, sotto qualsiasi aspetto, vuole aiutare a far ripartire l’economia del Paese. Non tutte le aziende riusciranno a superare la crisi. L’industria farà comunque tutto il possibile per assicurarsi di far la sua parte nel controllo della potenziale minaccia di Covid-19 modificando il modo in cui opera ”, ha aggiuntoe John White.

“Infine, è importante che le decisioni sulla riapertura da parte del governo siano prese il prima possibile. Le imprese avranno bisogno di almeno due settimane per prepararsi. ”

PressGiochi