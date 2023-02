Ugenti (Ipsos): “I giocatori non sanno come verificare la legalità di un sito di gioco”

“Ci troviamo in un contesto socio-economico diverso rispetto a quello del primo rapporto. Siamo nella fase post pandemica e abbiamo dei dati molto più corposi che ci permettono di analizzare anche i trend.

Per i consumatori il gioco in denaro rappresenta un modo per guadagnare, per intrattenersi e per socializzare. I giocatori italiani rappresentano il 72,7% della popolazione, di questi il 46,1% giocano sul canale terrestre, mentre il 2,7% usano esclusivamente il canale online. Il 12% approccia il gioco attraverso i circuiti illegali offline e online. Il dato interessante è che c’è un uso indistinto dei circuiti legali ed illegali, ma nei giochi fisici c’è una sovrapposizione tra legali e illegali che passano dal 7 all’8%. Il profilo del giocatore che ricorre ai circuiti illegali sono uomini sui 41 anni e vivono in famiglie nei quali sono presenti minori, risiedono al sud e nelle isole e hanno un titolo di studio elevato, sono laureati. Si tratta di persone ben integrate nella società che vedono nel gioco una fonte di svago”.

Così la dr.ssa Ilaria Ugenti di Ipsos in occasione della presentazione del secondo Rapporto di ricerca sul settore del gioco in Italia, nato dalla collaborazione tra Luiss Business School e Ipsos, nell’ambito dell’Osservatorio sui mercati regolati della scuola, e realizzato con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

“Lo studio ci dice che il 30% di giocatori pratica gioco illegale in maniera inconsapevole. Il 50% dei giocatori si accerta della legalità del sito prima di giocare ma è interessante notare che una quota importante di persone non sa come fare per verificare la legalità di un sito. C’è anche una realtà dell’8% che non si interessa sulla legalità del sito sul quale gioco.

Ma che percezione ha il gioco illegale in Italia? Il 59% ritiene che sia un problema abbastanza diffuso” ha concluso la dr.ssa Ugenti.

Pressgiochi