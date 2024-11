Udinese-Juventus, Thiago Motta prova a riavvicinarsi al Napoli. I pronostici di Netwin

A sei giorni esatti dallo spettacolare 4-4 contro l’Inter, che ha mostrato le prime crepe nella difesa bianconera, la Juventus prova ad approfittare di una grande occasione. L’Atalanta sfiderà il Napoli nell’11a giornata di Serie A e, con un risultato negativo della capolista, i bianconeri potrebbero riavvicinarsi alla vetta del campionato. Thiago Motta e i suoi arrivano al match con due recuperi importanti: Koopmeiners ci sarà, Nico Gonzalez è in via di rientro.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

L’Udinese vuole proseguire il suo campionato d’alta classifica, che ha messo i ragazzi di Runjaic in condizione di sognare un piazzamento nelle coppe. Con un Thauvin in più e un Sanchez tutto da rilanciare (è ai box), i friulani possono sognare quantomeno la top-10.

Di fronte ci sarà una Juventus che ha fermato l’Inter su un pirotecnico 4-4 e sarà reduce dalla sfida al Parma. I bianconeri vogliono confermarsi nelle zone d’alta classifica e tentare di accorciare sulla vetta. Thiago Motta deve ritrovare la solidità difensiva, ma le sensazioni sono buone.

IL PUNTO SULL’UDINESE

Un Thauvin straordinario, le ottime stagioni (sin qui) del duo Lucca-Bijol ed alcune sorprese, su tutte Zemura che è tornato ai livelli del Bournemouth. L’Udinese si gode un avvio di stagione senza pari nella storia recente di una squadra che si era ritrovata spesso a rischiare la retrocessione. Kosta Runjaic e i suoi stanno sfatando le previsioni della vigilia e lo scetticismo su un binomio non pronosticato, con l’ex Legia Varsavia che sta facendo un grandissimo lavoro in uno spogliatoio dalle tante nazionalità ed anime. A Udine regna l’inglese e, per ora, arrivano anche i risultati. La squadra lotta a sorpresa per l’Europa e non vuole fermarsi, con un solo ko in casa: l’Inter è stata l’unica, sin qui, ad aver espugnato il Bluenergy Stadium.

IL PUNTO SULLA JUVENTUS

La Juventus di Thiago Motta è tuttora in emergenza-infortuni e ha perso moltissimo col ko di Bremer, che verrà sostituito solo a gennaio (si sogna Skriniar). Solidità difensiva da ritrovare per Thiago Motta, che ha rilanciato senza esito Danilo e sembra aver dato la giusta scossa a Yildiz, decisivo nel 4-4 contro l’Inter. I bianconeri hanno delle rotazioni ridotte all’osso, ma stanno facendo un campionato di vertice e non vogliono fermarsi, con due chances da sfruttare. Il Napoli sfiderà Atalanta e Inter nei prossimi turni, dunque potrebbe perdere terreno.

PROBABILI FORMAZIONI

Thiago Motta è pronto a rilanciare dall’inizio Teun Koopmeiners e può recuperare Nico Gonzalez per la panchina. Aria di rilancio per Yildiz nell’undici, torna la coppia Gatti-Kalulu in difesa. Ballottaggio Savona-Cabal dietro, Koop titolare con McKennie in mezzo. Ancora out Douglas Luiz e, ovviamente, Bremer.

Di fronte ci sarà un’Udinese che può recuperare Kristensen, ma anche e soprattutto rilanciare Thauvin dall’inizio. L’attaccante francese è pronto a schierarsi al fianco di Lucca, mentre Sanchez sarà in panchina. Per il resto si riparte dalle certezze bianconere, col possibile rilancio di Payero e Kamara.

UDINESE (3-5-1-1) – Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca.

JUVENTUS (4-1-4-1) – Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

L’Udinese ha sconfitto solo 14 volte la Juventus, l’ultima di queste nel mese di febbraio con la rete di Lautaro Giannetti allo Stadium. I favori del pronostico non sono sicuramente per i friulani, che sin qui hanno faticato con ogni big. I tipster di Netwin consigliano di puntare sul 2 quotato a 1.96, mercato alternativo l’Under 2.5 quotato a 1.55.

PressGiochi