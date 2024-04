Ucraina: il KRAIL concede 152 licenze di gioco

La Commissione per la Regolamentazione delle Lotterie e dei Giochi d’Azzardo dell’Ucraina (KRAIL) ha emesso un totale di 152 licenze su 194 domande presentate. Di queste, 138 riguardavano gli apparecchi da gioco, mentre tre erano per la fornitura di servizi di gioco fisico e online.

Riguardo ai soldati ucraini, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato la possibilità di vietare loro il gioco d’azzardo online, in seguito a una petizione presentata da un militare. Durante il suo discorso serale del 2 aprile, Zelensky ha sottolineato l’intenzione del governo di “rafforzare il controllo” sull’industria del gioco per proteggere gli interessi della società. Va detto, infatti, che l’Ucraina ha intensificato gli sforzi per combattere il mercato nero degli operatori di gioco illegali. Nel agosto 2023, KRAIL ha dichiarato che quasi tre quarti degli operatori non autorizzati hanno bloccato l’accesso ai loro siti web nel paese dopo essere stati contattati dal regolatore.

PressGiochi