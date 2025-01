Turchia: bloccati 233.000 siti di gioco d’azzardo illegale nel 2024

Le autorità turche sono state incaricate di potenziare le attività di controllo e di destinare risorse specifiche per contrastare la crescente diffusione dei siti di gioco d’azzardo illegale.

Secondo il rapporto del Ministero del Tesoro e delle Finanze, l’Amministrazione della Lotteria Nazionale (MPİ) ha bloccato oltre 233.000 siti di gioco d’azzardo illegale nel 2024, segnando un aumento del 38% rispetto ai 168.030 siti chiusi nel 2023. Questa iniziativa, guidata dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, dimostra uno sforzo intensificato per combattere le operazioni di gioco non autorizzate.

MPİ ha evidenziato che i siti bloccati nel 2024 provenivano da 95 diversi Paesi, con il 56% registrato negli Stati Uniti, il 17% in Armenia e il 6% nei Paesi Bassi.

Oltre alla chiusura di siti web, le autorità hanno presentato denunce penali contro 375.367 siti e 6.731 domini unici presso l’Ufficio del Procuratore Capo di Ankara. Inoltre, il giro di vite ha incluso operazioni contro estrazioni e lotterie non autorizzate, con 286 casi segnalati ai pubblici ministeri nel 2024.

La direttiva è stata emessa dal Ministro del Tesoro e delle Finanze, Mehmet Şimşek, che ha dichiarato ai media nazionali: “La Turchia sta affrontando una grande battaglia contro le scommesse e i siti di gioco d’azzardo illegali.”

Şimşek, ex Vice Primo Ministro, considera i siti di gioco d’azzardo illegale una minaccia economica per la società turca, in quanto compromettono le entrate fiscali generate dalle imprese statali come Milli Piyango (Lotteria Nazionale) e IDDAA (scommesse sportive). “Siamo determinati a prevenire le attività economiche non registrate e i crimini finanziari che causano perdite fiscali e danneggiano i nostri cittadini”, ha affermato Şimşek. “Stiamo adottando tutte le misure necessarie per fermare le scommesse illegali, il gioco d’azzardo virtuale e le lotterie non autorizzate, e continueremo a farlo.”

Per contrastare queste minacce, il Ministero del Tesoro e delle Finanze presenterà un piano d’azione per monitorare le piattaforme social, utilizzate spesso per promuovere attività di gioco d’azzardo illegale rivolte ai consumatori turchi.

L’analisi del MPİ ha rivelato che la maggior parte dei siti bloccati aveva origine in pochi Paesi chiave, ma il problema è globale e coinvolge operatori di 95 nazioni. Questo riflette un’ampia rete di attività illecite che minano le entrate fiscali e la protezione dei consumatori in Turchia.

Inoltre, Şimşek e i suoi collaboratori esamineranno i codici penali relativi al gioco d’azzardo illegale, proponendo sanzioni più severe e pene detentive da 3 a 6 anni.

Oltre alle misure legislative, il Tesoro finanzierà una campagna dell’MPİ per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati ai siti di gioco illegale, coinvolgendo tutte le 81 province della Turchia.

Dal 2006, la Turchia vieta tutte le forme di gioco d’azzardo non autorizzate dallo Stato. Tuttavia, queste leggi sono spesso indebolite dalla mancanza di un quadro normativo chiaro per classificare le diverse attività di gioco.

Persistono anche ambiguità amministrative, poiché il controllo del settore del gioco d’azzardo è suddiviso tra tre autorità: l’Amministrazione della Lotteria Nazionale, l’Organizzazione Turkish Spor Toto e il Jockey Club di Turchia. Questa frammentazione ha reso la Turchia un “mercato grigio” agli occhi di molti operatori internazionali.

L’ultima revisione significativa del settore risale al 2019, quando una joint venture tra Sisal (gruppo Flutter Entertainment) e il colosso turco Demirören Holdings ha vinto il bando per la gestione del nuovo contratto di Milli Piyango.

Il Ministro Şimşek ha sottolineato l’importanza di una vigilanza digitale rafforzata, con piani per monitorare le piattaforme social, spesso utilizzate per promuovere attività di gioco illegale. Le autorità turche stanno anche collaborando con altre nazioni, seguendo l’esempio di Paesi vicini come la Bulgaria, che ha chiuso numerosi siti di gioco non autorizzati nel 2024.

Con una campagna nazionale di sensibilizzazione e il potenziamento delle risorse investigative, la Turchia mira a proteggere i propri cittadini e a preservare le entrate fiscali generate dalle imprese statali, come Milli Piyango (Lotteria Nazionale) e IDDAA (scommesse sportive).

L’obiettivo del governo è chiaro: eliminare le attività di gioco illegale e consolidare il monopolio statale sul settore, un approccio che Recep Tayyip Erdoğan e il suo governo dell’AKP mantengono dal 2014 senza piani di modifica legislativa.

