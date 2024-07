Trento. Presentata interrogazione per attuare interventi contro il gioco d’azzardo patologico

La consigliera Angeli Eleonora ( Noi Trentino per Fugatti Presidente ) ha presentato al Presidente del Consiglio provinciale di Trento una interrogazione in merito alle Misure di prevenzione e contrasto

La consigliera Angeli Eleonora ( Noi Trentino per Fugatti Presidente ) ha presentato al Presidente del Consiglio provinciale di Trento una interrogazione in merito alle Misure di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo in Trentino.

“La preoccupante diffusione del gioco d’azzardo in Trentino e le sue destabilizzanti conseguenze per il singolo quanto per la comunità di riferimento, sono ben note alle istituzioni ed alla politica locale ormai da tanti anni. Tant’è che – spiega Angeli – con la mozione n. 5336 del 16 Febbraio 2011 approvata in Consiglio Comunale di Trento – firmata da tutti i Consiglieri – si invitava il Sindaco e la Giunta comunale ad attivarsi con la PAT affinché quest’ultima: promuovesse un progetto di ricerca sul fenomeno d’azzardo, attuasse la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, verificasse la possibilità di aprire un numero verde locale, verificasse la possibilità di realizzare una struttura terapeutica per le nuove dipendenze e destinasse almeno l’1% delle compartecipazioni sulle imposte derivanti dal gioco ad apposito fondo vincolato alla prevenzione e riabilitazione dal gioco patologico”.

Si chiede ora alla Giunta provinciare di sapere se ed in quali termini sia stato dato corso ai cinque interventi elencati; se si intenda altresì farsene carico ovvero quali eventuali ulteriori azioni si intendano promuovere per la gestione efficace del tema?

