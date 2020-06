Toscana. Disposta riapertura sale giochi dal 13 giugno

Il Presidente della Toscana, Enrico Rossi, tramite un’ordinanza ha fornito quelle che saranno le linee guida per la ripartenza dei cinema, congressi e eventi fieristici dal 13 giugno, definendo i comportamenti che si dovranno rispettare. Le più attese, relative a a congressi e fiere, erano rimaste in un limbo, con conseguenti ripercussioni per i rispettivi settori.

Rossi aveva da poco sollecitato il Governo dicendo: : “O decide oppure dal 14 giugno la Toscana in autonomia farà ripartire anche questa attività”. Bugli interviene dicendo: “Ce l’abbiamo fatta a definire tutto in tempi stretti, arrivando adesso a un testo comune con tutte le Regioni”.

Congressi e fiere potranno essere organizzati assicurando la distanza di un metro tra gli utenti e cercando di evitare assembramenti, valutando il rapporto tra spazi a disposizione e partecipanti. “Se tra un posto a sedere e l’altro non si potrà garantire il metro di distanza si potrà derogare installando barriere fisiche. Quanto a discoteche e locali simili destinati all’intrattenimento, altre misure fortemente attese, potranno riaprire, ma sarà necessario rimodulare la capienza in modo da garantire un metro di distanza sempre, e due tra chi accede alla pista da ballo. Preferite, anche in questo caso, sono le prenotazioni e la compilazione di moduli on line. L’attività da ballo per adesso sarà però consentita solo all’aperto, in terrazze o in giardini, ad esempio. Laddove non sia possibile rispettare il metro di distanza tra le persone sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina”.

PressGiochi