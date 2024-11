Tim Miller (UKGC): “Necessaria la collaborazione con gli operatori del settore per rendere il gioco più sicuro”

Tim Miller, direttore esecutivo della UK Gambling Commission, ha preso la parola in occasione della convention annuale della British Amusement Catering Association (BACTA).

“La Commissione prende molto seriamente la collaborazione e vogliamo lavorare con voi per rendere il gioco d’azzardo più sicuro, più equo e libero dalla criminalità”, dichiara Miller rivolgendosi agli operatori autorizzati del settore del gioco.

La collaborazione, infatti, è un elemento essenziale come chiarisce il direttore esecutivo:“ La Gambling Commission ha ampi poteri, poteri che non abbiamo paura di usare. Dove vediamo delle carenze, agiremo. E abbiamo alzato gli standard attraverso l’uso di questi poteri. Ma sappiamo anche che fare affidamento solo sui nostri poteri per fare progressi spesso non è la strada giusta da percorrere. Se abbiamo stakeholder disponibili, spesso è molto più rapido apportare modifiche e alzare gli standard attraverso la cooperazione e la collaborazione. I progressi che sono stati fatti dal settore creano spazio per noi per iniziare a costruire quella relazione più collaborativa con gli operatori che so che entrambi desideriamo. Abbiamo creato un ciclo regolare di coinvolgimento con Bacta, che include regolari tavole rotonde e visite del nostro team esecutivo ad alcune delle vostre strutture, per vedere più spesso com’è sul campo per voi e le vostre attività.”

Miller continua affermando che negli ultimi mesi si è verificato un calo della conformità del settore: “Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno il team ha condotto una serie di valutazioni nel settore e quindi abbiamo voluto cogliere l’occasione per condividere alcune delle nostre scoperte.

Una delle aree su cui ci siamo concentrati è stata quella delle azioni intraprese per supportare l’interazione con i clienti. Si tratta di un’area di regolamentazione in cui richiediamo agli operatori di essere proattivi nell’identificare i potenziali danni. Identificare coloro che potrebbero essere a rischio di potenziali danni correlati al gioco d’azzardo significa conoscere i tuoi clienti. La nostra guida evidenzia gli indicatori chiave che dovrebbero essere inclusi nell’approccio all’interazione con i clienti. Tra questi indicatori: indicatori di tempo, spesa, comportamento, utilizzo di strumenti di gestione del gioco, contatto guidato dal cliente, indicatori di gioco e grandi vincite”.

Concludendo questo fondamentale punto del suo discorso Miller dà un ultimo consiglio agli operatori: “Non limitatevi a controllare che le vostre politiche e procedure vengano seguite, controllate che funzionino nella pratica”.

Miller si concentra poi sul tema dell’antiriciclaggio: “L’antiriciclaggio (AML) è stata l’altra area che si è distinta nelle nostre valutazioni e in cui vogliamo assicurarci che tutti voi abbiate gli strumenti per essere conformi e proteggere i vostri clienti e le vostre attività. Avere una valutazione del rischio aggiornata che informi le vostre politiche, procedure e controlli in merito all’AML è essenziale. La Commissione desidera collaborare con Bacta e con tutti voi, membri di Bacta, per garantire che l’interazione con i clienti e i processi AML funzionino bene e soddisfino i requisiti normativi.”

Prosegue poi parlando della revisione del Gambling Act: “Il Gambling White Paper ha definito un ampio pacchetto di riforme. Alla fine di agosto sono entrate in vigore una serie di modifiche, alcune delle quali si applicheranno a voi e alle vostre aziende. In particolare, abbiamo esteso il requisito di condurre acquisti di prova, come parte dei controlli per prevenire il gioco d’azzardo minorile agli operatori più piccoli. Ciò è anche accompagnato da un codice di buone pratiche modificato per implementare gli approcci Think 25 alla verifica dell’età. Nei prossimi mesi entreranno in vigore ulteriori modifiche alle regole per garantire correttezza e trasparenza ai clienti e per rendere il gioco d’azzardo più sicuro attraverso una serie di misure.

In conclusione Miller dichiara: “Tutto questo lavoro è ovviamente incentrato sul rispetto degli impegni del White Paper del 2023 e quindi continuiamo a lavorare a stretto contatto con il DCMS non solo sulle nostre aree da implementare, ma anche nel supportare il Governo nei suoi prossimi passi.”

PressGiochi