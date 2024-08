Tifi o gufi? Al via la campagna di Netwin.News che svela l’identikit del tifoso

La Serie A è iniziata! E gli approcci al fischio d’inizio possono essere molto differenti tra loro.

La condotta del tifoso ha ispirato la campagna social di Netwin.News e Superscommesse “Tifi o Gufi?”, che si prefigge l’obiettivo di raccontare la nuova stagione calcistica svelando la vera natura dei tifosi.

In quanti aspettano il campionato unicamente per rivedere in campo la propria squadra del cuore? E quanti, invece, lo attendono soltanto per “gufare” il cammino delle rivali?

Ecco delinearsi, allora, due precisi identikit: quello del “tifoso” e quello del “gufo”.

Il tifoso è il fan che attende la ripartenza della Serie A con l’unico intento di supportare con sentimento la propria squadra, il gufo, invece, rappresenta l’appassionato che attende l’inizio della nuova stagione per accanirsi contro l’acerrima nemica del proprio club o contro tutte le squadre che gli suscitano antipatia.

Tifoso o Gufo? Ora gli amanti del calcio sono chiamati a identificarsi nel profilo che li descrive: vivranno ogni weekend di Serie A indossando una maschera da gufo o semplicemente vestendo la maglia della squadra del cuore senza sperare nel fallimento delle avversarie?

Guarda adesso i video (link al video: https://www.youtube.com/shorts/9YfoqodEmPg)

Pressgiochi