Tennis – Sinner vuole un 2024 da sogno tra Grande Slam e ranking ATP: l’azzurro, che chiude l’anno da numero 1, è dato a 2,50 su Sisal.it

Jannik Sinner vuole regalarsi un 2024 da sogno. Dopo una prima parte di stagione sul veloce che gli ha regalato Australian Open, ATP di Rotterdam e Open di Miami, l’azzurro si prepara ad affrontare la terra rossa da numero 2 del mondo con l’intenzione di prendersi tutto. Tanti gli obiettivi all’orizzonte del fenomeno di San Candido che, secondo gli esperti Sisal, ha tutte le carte in

regola per chiudere l’anno da numero 1 del ranking mondiale: Jannik Sinner al vertice della classifica ATP al 31 dicembre è ipotesi concreta offerta a 2,50.

L’azzurro però non ha nel mirino solo questo obiettivo perché, dopo essersi regalato il primo titolo Slam in carriera a Melbourne, punta deciso ad arricchire la propria bacheca personale. Le chance che Jannik possa portare a casa un secondo titolo si gioca a 2,00 mentre si sale a 5,00 per vedere Sinner aggiudicarsi tre dei quattro maggiori tornei durante l’anno solare. Ma gli esperti Sisal non escludono che l’italiano possa centrare il Grande Slam già nel 2024: Sinner che riesce nell’impresa finora centrata, tra gli uomini, solo a Rod Laver pagherebbe 33 volte la posta.

PressGiochi