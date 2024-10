Tennis: Sinner favoritissimo in semifinale, contro Machac, a Shangai Jannik, a 1,45 pronto per un altro 2-0

Pensava di trovarsi di fronte, in semifinale, l’amico/rivale Carlos Alcaraz e, invece, Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac, attuale numero 33 del mondo. Il numero 1 del ranking ATP di tennis va a caccia, a Shangai, dell’ottava finale dell’anno, la terza in un Masters 1000 dopo Miami e Cincinnati, entrambe vinte. Il tennista di Beorun, invece, cerca la seconda finale in carriera dopo quella di maggio a Ginevra.

Sinner parte ampiamente favorito, secondo gli esperti Sisal, a 1,11 contro il 6,00 di Machac: quello che va in scena nella semifinale di Shangai è il secondo confronto tra i due dopo la sfida nei quarti di Miami quando l’azzurro si impose con un netto 6-4, 6-2. Il tennista di San Candido ha moltissime chance di imporsi nuovamente per 2-0, risultato esatto che si gioca a 1,45, mentre si sale a 3,75 per una conclusione al terzo set. Sinner, va ricordato, ha finora perso un solo set nel torneo contro Etcheverry, nei sedicesimi di finale. Tornando alla sfida della Florida ecco che un altro 6-4 nel primo set per l’italiano è offerto a 4,50 mentre quello in favore di Machac pagherebbe 10 volte la posta.

