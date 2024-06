Tax credit videogiochi: online l’elenco dei beneficiari

È disponibile sul sito del Ministero della Cultura (Mic) il decreto direttoriale del 30 maggio 2024 con l’elenco dei beneficiari e l’importo del credito d’imposta assegnato in via preventiva. Questa comunicazione costituisce l’assegnazione dell’agevolazione fiscale, dunque non si procederà all’invio a mezzo Pec delle singole comunicazioni di riconoscimento.

Il decreto interessa le richieste arrivate fino al 22 dicembre 2023, nell’ambito della prima sessione dello scorso anno, con cui le imprese hanno richiesto il riconoscimento del credito d’imposta.

Il beneficio fiscale è utilizzabile a partire dal decimo giorno del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta come previsto dall’art. 8 comma 1 del D.m. 12 maggio 2021 n. 187.

Come riporta Fiscooggi.it, si evidenzia che la Dg Cinema e Audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici.

Il decreto non contiene le domande per le quali l’istruttoria è tutt’ora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della Dg Cinema e Audiovisivo.

