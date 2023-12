Tassa salvasport: CdS riserva la decisione su arretrati, sentenza attesa nei prossimi mesi

Oggi si è tenuta l’udienza per l’esame nel merito dell’appello proposto dai concessionari scommesse online terrestri per la riforma della sentenza del TAR Lazio sez II che aveva ritenuto legittima la determina direttoriale ADM del 5.01.2023 di ricalcolo del contributo “Salvasport”.

Il collegio, dopo breve discussione tra le parti, ha riservato la decisione.

Salvo che il collegio non decida di riunire questi appelli agli ulteriori appelli calendarizzati all’udienza pubblica del 12 febbraio 2024, è prevedibile che la sentenza sarà pubblicata nei prossimi mesi.

Come aveva spiegato il Tar Lazio “L’acquisizione di gettito ulteriore rispetto a quello che alimentava il Fondo ex art.217, non solo non era considerata dalla norma come ipotesi “eccezionale”, ma poteva, e può, reputarsi funzionale, nel contesto chiaramente desumibile dalla norma stessa, ad acquisire risorse ulteriori da impiegare per interventi a sostegno del settore dello sport in un momento particolarmente critico per gli operatori”.

PressGiochi