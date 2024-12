Svezia. Spelinspektionen riceve budget e linee guida per le attività del 2025

Spelinspektionen (l’autorità regolatrice del gioco d’azzardo svedese) ha ricevuto il suo quadro normativo per il 2025, che delinea gli obiettivi operativi chiave e le allocazioni finanziarie.

All’autorità è stato concesso un budget di 97,9 milioni di corone svedesi, con esborsi mensili di 8,16 milioni di corone svedesi durante l’anno. Queste disposizioni finanziarie mirano a garantire che l’autorità abbia le risorse necessarie per soddisfare i suoi obiettivi e mantenere il suo mandato normativo.

Tra i requisiti chiave delineati nella lettera di regolamentazione c’è la necessità di riferire sull’efficacia delle attività di vigilanza. L’autorità descriverà in dettaglio il numero di ispezioni condotte nei diversi settori e valuterà l’effetto di queste attività. Inoltre, fornirà una panoramica della sua piattaforma di prevenzione delle partite truccate, incluso il numero di segnalazioni di attività sospette ricevute durante l’anno. Il quadro include anche incarichi in corso per monitorare il gioco d’azzardo tra i giovani e sviluppare la supervisione delle attività di gioco autorizzate e non autorizzate.

Oltre a ciò, l’autorità è incaricata di fornire previsioni per il periodo 2025-2028. Queste previsioni delineeranno le ipotesi, identificheranno le incertezze e spiegheranno eventuali deviazioni dalle attività pianificate. Gli incarichi specifici includono un sondaggio sul gioco tra i giovani, la cui presentazione è prevista entro il 31 gennaio 2025, e lo sviluppo di strategie per migliorare la supervisione e contrastare il gioco d’azzardo non autorizzato e le partite truccate, con risultati previsti entro il 31 marzo 2025.

