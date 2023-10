Svezia: proposte nuove leggi per impedire agli operatori del gioco di offrire crediti ai giocatori

L’associazione commerciale del gioco d’azzardo online Branschföreningen för Onlinespel (BOS) ha espresso sostegno alle proposte per inasprire le regole di credito per il settore. Il Ministero della Giustizia ha proposto nuove norme per impedire agli operatori di gioco d’azzardo di promuovere fonti di credito di terze parti.

Ai sensi della legge sul gioco d’azzardo, gli operatori non possono offrire direttamente credito per il gioco d’azzardo, ma alcuni operatori hanno promosso fornitori di credito terzi. Oltre a vietare questa pratica, le riforme proposte includerebbero anche la creazione di un nuovo registro dei crediti e dei debiti chiamato Skri Register.

Le proposte del ministero arrivano dopo che uno studio sull’eccessivo debito dei consumatori ha formulato una serie di raccomandazioni. Il segretario generale della BOS Gustaf Hoffstedt ha detto che l’organismo ha accolto con favore la mossa.

Hoffstedt ha dichiarato: “È nell’interesse delle società di gioco d’azzardo autorizzate che i consumatori di gioco d’azzardo non spendano più soldi di quanto possono permettersi. Il gioco d’azzardo deve offrire eccitazione, gioia e intrattenimento in forme sicure e protette. Il gioco non dovrebbe portare a preoccupazioni o vulnerabilità finanziarie. Le nostre aziende associate non hanno alcun interesse a incoraggiare direttamente o tramite agenti i propri clienti a scommettere sul credito. Pertanto, accogliamo con favore le proposte dell’indagine che hanno un impatto sul mercato del gioco d’azzardo”.

L’ente commerciale ha affermato che Skri Register migliorerebbe la capacità degli istituti di credito di valutare la posizione finanziaria dei clienti e ha affermato che potrebbe migliorare il dovere di diligenza degli operatori di gioco d’azzardo se fossero in grado di accedere al registro.

Hoffstedt ha aggiunto: “Inoltre, le società di gioco d’azzardo autorizzate hanno l’obbligo di adottare misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento dei terroristi. Queste misure probabilmente trarrebbero beneficio se fosse possibile per le società di scommesse autorizzate cercare informazioni nel registro Skri”.

BOS ha inoltre accolto con favore la raccomandazione del rapporto di non vietare l’uso delle carte di credito per il gioco d’azzardo. Ha affermato che una tale mossa avrebbe “conseguenze draconiane” e darebbe un vantaggio competitivo agli operatori senza licenza. Ha osservato che gli utenti di carte di credito devono affrontare un controllo del credito quando utilizzano il credito per giocare.

PressGiochi