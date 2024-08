Svezia: l’autorità di regolamentazione avverte che la chiusura del Casino Cosmopol potrebbe favorire il gioco d’azzardo illegale

L’autorità di regolamentazione svedese Spelinspektionen ha sollevato preoccupazioni su come la proposta di chiusura dell’attività del Casino Cosmopol dell’operatore statale Svenska Spel potrebbe portare a un aumento del gioco d’azzardo illegale nel mercato terrestre del paese.

A maggio, il governo svedese ha proposto di chiudere l’attività dei casinò fisici Casino Cosmopol, sostenendo che non “soddisfa più il suo scopo” e ha difficoltà a raggiungere la redditività. Attualmente, Casino Cosmopol di Stoccolma è l’unico ancora operativo, con la chiusura di altri tre casinò negli anni recenti.

Se la proposta venisse approvata, il casinò di Stoccolma chiuderebbe entro il 1° gennaio 2026, con la perdita di circa 200 posti di lavoro. Questa chiusura potrebbe spingere i giocatori verso casinò illegali.

L’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo, Spelinspektionen, non ha espresso opinioni specifiche sulla chiusura, ma ha sollevato preoccupazioni riguardo all’aumento del gioco d’azzardo illegale. In caso di chiusura, Spelinspektionen potrebbe necessitare di ulteriori fondi e risorse per affrontare questo problema e gestire un potenziale aumento delle richieste di licenza da parte di nuovi operatori.

