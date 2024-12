Svezia: il regolatore Spelinspektionen multa Videoslots per violazioni delle normative antiriciclaggio

L’autorità svedese per il gioco d’azzardo, Spelinspektionen, ha ritenuto Videoslots Ltd colpevole di violazioni relative alla normativa contro il riciclaggio di denaro. Secondo l’autorità, l’azienda aveva adottato misure di consapevolezza

L’autorità svedese per il gioco d’azzardo, Spelinspektionen, ha ritenuto Videoslots Ltd colpevole di violazioni relative alla normativa contro il riciclaggio di denaro.

Secondo l’autorità, l’azienda aveva adottato misure di consapevolezza del cliente “insufficienti”, che hanno portato a varie carenze nella conservazione dei documenti e delle informazioni.

Gli ordini iniziali prevedevano che Videoslots pagasse una multa di 9 milioni di SEK (649.000 sterline) a titolo di danni, ma a seguito di una revisione successiva che ha stabilito che le violazioni non erano sistemiche, la multa è stata ridotta a 4 milioni di SEK (288.000 sterline).

Videoslots è titolare di licenza dal 2018, operando ai sensi della Legge sul Gioco d’Azzardo Svedese come fornitore di gioco d’azzardo online commerciale.

Dopo aver scoperto le violazioni, Spelinspektionen ha proceduto con l’emissione di una sanzione in conformità con la legge svedese. Secondo le parole dell’autorità, a causa della difficoltà di calcolare quanto Videoslots abbia guadagnato a seguito della violazione, la sanzione non poteva superare gli 11,8 milioni di SEK, ovvero un milione di euro.

Pertanto, la stima si è basata sul fatturato netto totale dell’azienda per l’anno precedente alla commissione delle violazioni, che ammontava a circa 401 milioni di SEK. Tenendo conto di questa posizione finanziaria, la sanzione è stata inizialmente fissata a 9 milioni di SEK, ma come già accennato, questa somma è stata successivamente ridotta a 4 milioni di SEK in quanto l’autorità ha stabilito che la violazione AML non fosse un evento sistemico.

