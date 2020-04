Svezia. Il Ministro della Salute, Ardalan Shekarabi, propone un limite al deposito settimanale di gioco

Il Ministro della Salute e degli affari sociali, Ardalan Shekarabi, ha proposto un deposito settimanale obbligatorio limitato a 5.000 SEK (459 euro) e un limite di 100 SEK (9 euro) sulle offerte di bonus dal 1 ° giugno fino alla fine del 2020. I moduli limite proposti sono parte delle misure adottate dal Governo per proteggere i giocatori d’azzardo durante la pandemia di Coronavirus. Shekarabi ha anche affermato che saranno introdotti limiti obbligatori sul tempo di gioco. Le restrizioni si applicheranno anche ai terminali della lotteria video (VLT). La proposta sarà sottoposta a un processo di rinvio, che si concluderà il 7 maggio e consentirà alle parti interessate di fornire contributi, prima di entrare in vigore come legge. Sono già state espresse preoccupazioni riguardo al fatto che le misure spingono i giocatori verso gli operatori illegali e offshore. Inoltre, l’autorità svedese per i giochi (Spelinspektionen) produrrà rapporti mensili fino al 1 settembre sui recenti sviluppi, sulle misure di contrasto contro i siti di gioco senza licenza e sulle misure adottate per rafforzare la protezione dei consumatori.

