Svenska Spel: nel 2021 calano i rendimenti da slot e casinò a causa del Covid

Nel 2021 Svenska Spel registra entrate nette di gioco per 781,1 milioni di euro, in aumento del 6,1% rispetto all’anno precedente. La divisione della lotteria Tur è rimasta la principale fonte di reddito di Svenska Spel, generando un totale di 4,92 miliardi di corone svedesi, con un aumento dell’1,7% rispetto al 2020, mentre le attività sportive e di casinò dell’operatore hanno registrato la crescita maggiore, con entrate che sono aumentate del 20,8% a 2,36 miliardi di corone svedesi.

Tuttavia, le entrate dei casinò terrestri Casino Cosmopol e delle sale slot a marchio Las Vegas sono diminuite dell’1,6% a 872 milioni di corone svedesi, riduzione che Svenska Spel ha attribuito alla pandemia e alle misure imposte dal governo svedese alle sale da gioco nella prima parte dell’anno.

L’utile operativo è aumentato del 3,1% su base annua a 2,68 miliardi di corone svedesi, mentre dopo aver contabilizzato solo costi finanziari minori, l’utile ante imposte è rimasto a 2,47 miliardi di corone svedesi, il 3,4% in più rispetto al 2020.

Svenska Spel ha pagato 511 milioni di corone svedesi di tasse, il che significa che ha chiuso l’anno con un utile netto di 1,95 miliardi di corone svedesi, un aumento del 4,4% rispetto a 1,87 miliardi di corone svedesi dell’anno precedente.

“Iil 2021 vede il gruppo registrare una crescita continua e una buona redditività nonostante l’impatto sfavorevole della pandemia”, ha affermato l’amministratore delegato e presidente di Svenska Spel Patrick Hofbauer.

“La lotteria e i giochi numerici sono cresciuti durante l’ultimo trimestre dell’anno, mentre i giochi sportivi hanno dovuto affrontare sfide a causa delle partite annullate. Il nostro Casino Cosmopol è aperto con operazioni limitate e i distributori automatici di Las Vegas sono influenzati dalla situazione per i ristoranti partner. Ma nonostante il forte impatto della pandemia, il gruppo sta mostrando crescita e stabilità”. Guardando all’ultimo trimestre dell’anno e le entrate per i tre mesi fino al 31 dicembre sono state di 2,23 miliardi di corone svedesi, in aumento del 4,9% rispetto a 2,13 miliardi di corone svedesi nel 2020. Anche i ricavi delle sale slot di Casino Cosmopol e Vegas sono aumentati del 77,8% a 297 milioni di corone svedesi, aiutati dall’allentamento delle restrizioni Covid-19 rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente. Tuttavia, le entrate di sport e casinò sono diminuite del 7,7% su base annua a 585 milioni di corone svedesi poiché Svenska Spel è stata colpita dalla cancellazione di alcune partite, mentre l’interesse per le scommesse è stato generalmente più debole poiché gli eventi sono stati influenzati dal Covid-19.

Svenska Spel ha pagato 126 milioni di corone svedesi di tasse, lasciando un utile netto di 475 milioni di corone svedesi per il quarto trimestre, un calo del 13,2% rispetto a 547 milioni di corone svedesi nel 2020.

PressGiochi