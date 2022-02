Superenalotto.it. Il meglio della tecnologia al servizio degli utenti

Da oggi è disponibile il nuovo sito superenalotto.it, previsto dalla Concessione dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale e autorizzato dai Monopoli di Stato come unico canale ufficiale di informazione per i consumatori.

Con oltre 1,5 milioni di utenti al mese, il sito si dimostra il primo punto di riferimento apprezzato da tutti gli italiani che ricercano informazioni sui prodotti e sulle iniziative dedicate a SuperEnalotto e agli altri Giochi Numerici.

Il nuovo sito superenalotto.it, sviluppato in modalità full responsive, costituisce uno step fondamentale nel percorso di innovazione e digitalizzazione intrapreso su SuperEnalotto, che rappresenta anche uno dei più importanti asset di crescita per Sisal ed è espressione di un valore centrale per l’azienda stessa: la responsabilità e la tutela degli utenti, attraverso un’informazione consapevole e un’interazione unica e personalizzata.

Per facilitare l’esperienza omnicanale è stata rinnovata l’architettura informativa per rendere subito disponibili e chiare le informazioni più interessanti per gli utenti e conferire grande visibilità ai canali di vendita ufficiali, sia sul territorio che online. Questo in particolare consente di informare adeguatamente i consumatori e scongiurare il rischio che accedano, ad esempio, a siti di gioco non autorizzati da ADM.

Infine, grazie a tools ancora più dinamici e all’integrazione di nuove funzionalità coinvolgenti e fruibili anche da smartphone, come ad esempio il generatore casuale di combinazioni, si soddisfa la curiosità degli appassionati del gioco più amato dagli italiani attraverso una user experience mobile first di nuova generazione.

