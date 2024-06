SuperEnalotto bacia Tivoli (RM), Redipuglia (GO) e Villa Cortese (MI) con 58mila euro ciascuno

In palio per il concorso di domani sera, giovedì 27 giugno, un Jackpot da 40.500.000,00 euro.

Assegnati in tutta Italia anche 250 premi da 10 mila euro ciascuno grazie all’iniziativa speciale “UN’ESTATE A MILLE”.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 100 di martedì 25 giugno, con il Jackpot che arriva a 40,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, giovedì 26 giugno 2024.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 58.382,75 euro ciascuno.

Le giocate vincenti sono state realizzate a Tivoli (RM) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Di Censi situato in Largo Del Trevio, 49 A, a Fogliano Redipuglia (GO) presso il punto di vendita Sisal Cucciolotto situato in Via Terza Armata, 51 e a Villa Cortese (MI) presso il punto di vendita Sisal Bar e Caffè situato in Via Speroni, 2 A.

La combinazione vincente è stata: 3 – 18 – 49 – 63 – 68 – 82 – J 78 – SS 51.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 25 giugno ha assegnato ben 377.704 vincite.

PressGiochi