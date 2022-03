SuperEnalotto bacia Pistoia (PT) e Aulla (MS) con una vincita da 101mila euro ciascuno

In palio per il prossimo concorso un Jackpot da 177.700.000,00 euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 24 marzo, con il Jackpot che arriva a 177,7 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 26 marzo.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 101.225,45 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Pistoia (PT) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in piazza Gavinana, 8, e a Aulla (MS) presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Resistenza, 56.

La combinazione vincente è stata 15, 35, 37, 48, 62, 77, J 28, SS 50.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 399.026 vincite.

PressGiochi