SuperEnalotto: 2023 anno da record per il gioco che da 26 anni fa sognare gli italiani

Il 2023 si chiude con un bilancio da record per il SuperEnalotto. Il gioco che da 26 anni fa sognare oltre 11,8 milioni di italiani, per il solo anno appena trascorso, ha regalato vincite totali pari a 1.390.274.651 euro e ben 4 Jackpot tra cui il più alto della storia dal valore di oltre 371 milioni di euro. Un altro primato si è registrato sull’online dove il gioco, rimasto da sempre fedele a sé stesso, continua ad appassionare sempre più generazioni e utenti andando incontro alla digitalizzazione. Grazie, infatti, a una giocata sul sito Sisal.it è stato vinto il primo Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro.

Oggi l’affermazione del digitale è diventata parte integrante e indispensabile dell’esperienza di gioco, tanto che ormai fisico e online si completano e si alimentano reciprocamente. Infatti, gli utenti digitalizzati, nel 2023, sono cresciuti raggiungendo circa l’80% di tutti i giocatori del SuperEnalotto: la prima conseguenza è stato così l’aumento, sempre più frequente, di vincite sul canale online. Nello specifico sono state realizzate su Sisal.it 84 vincite di fascia alta, centrando le categorie di vincita punti 5+1, 5 SS, 5, 4 SS, e che hanno distribuito complessivamente oltre 83 milioni di €. La preferenza per il digitale si registra con le seguenti percentuali e distribuzioni per area geografica: Nord (45%), Centro (24%), Sud e Isole (31%). L’età media di chi tenta la fortuna online si attesta, invece, attorno ai 44 anni con una percentuale di donne del 20% e di uomini dell’80%, e una media di circa 650.000 giocate a settimana, del valore medio di 3,30 euro. Una curiosità: il giorno della settimana in cui si gioca più? Il martedì, seguito dal sabato.

Per rafforzare ulteriormente la strategia di digitalizzazione e innovazione di Sisal è stata introdotta, dal 28 novembre, una nuova modalità di abbonamento per il canale online, che rende ancora più comoda, facile e flessibile l’esperienza di gioco digitale: i consumatori devono solo scegliere i propri numeri e l’importo della giocata è scalato dal conto di gioco, concorso dopo concorso. Si tratta di una modalità che consente di non perdere nessuna estrazione, perché i numeri scelti vengono messi in gioco in automatico per 90 giorni ed è possibile sospendere quando si vuole.

Il SuperEnalotto, in questi 26 anni, è sempre stato un momento di spensieratezza e di svago per milioni di italiani, che possono decidere di giocare tramite la rete di punti vendita o online e verificare in modo facile e sicuro le proprie vincite tramite l’App Ufficiale SuperEnalotto (https://www.superenalotto.it/dove-si-gioca/app).

