Superbet Group diventa membro di EGBA

L’European Gaming and Betting Association (EGBA) accoglie oggi Superbet Group, una delle principali società di scommesse sportive e intrattenimento in Europa, come suo nuovo membro.

La partnership consolida la posizione di EGBA come voce leader del settore del gioco d’azzardo online in Europa e ne rafforza la portata in tutto il continente.

L’adesione di Superbet all’EGBA riflette il suo impegno nei confronti della responsabilità del settore e dell’innalzamento degli standard del settore. Superbet contribuirà al lavoro in corso di EGBA, tra cui pubblicità responsabile, gioco d’azzardo più sicuro e linee guida per l’attuazione delle nuove norme antiriciclaggio dell’UE concordate. Ciò avviene mentre la Commissione europea entrante dovrebbe proporre una legislazione che avrà un impatto sui settori digitali dell’UE, incluso il gioco d’azzardo online.

Albert Simsensohn, Chief Operating Officer di Superbet Group, ha accolto con favore la nuova partnership: “Questo è un capitolo importante del nostro viaggio, poiché diventare membri dell’EGBA dimostra il nostro impegno a coltivare una crescita sostenibile per la nostra azienda, aderendo al contempo ai più elevati standard di conformità in tutti i nostri mercati. Siamo pronti a lavorare a stretto contatto con EGBA, scambiando le migliori pratiche del settore e assicurandoci che il nostro settore operi in un ambiente europeo equo e adeguatamente regolamentato”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Superbet Group in EGBA, rafforzando ulteriormente la nostra rappresentanza nel settore”, ha affermato Maarten Haijer, Segretario generale di EGBA. “L’esperienza e l’attenzione al mercato di Superbet saranno inestimabili da invocare mentre EGBA continua il suo impegno per stabilire elevati standard di settore e promuovere un ambiente di gioco d’azzardo online sicuro e competitivo in Europa. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri nuovi colleghi”.

PressGiochi