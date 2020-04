Sul sito di Pragmatic Play, medaglia d’oro per Dance Party e Wild West Gold

Sono Dance Party e Wild West Gold le slot online che sul sito del fornitore iGaming B2B Pragmatic Play, ottengono la medaglia d’oro.

Sono infatti, i giochi online di slot che hanno ottenuto il maggior riscontro tra i giocatori dalla data della loro prima uscita.

La prima, Dance Party, è tutta da ballare: si perché la videoslot in formato 3×5 ha ben 243 modi per vincere. Quando la festa inizia, il club va in delirio durante il round Giri Gratis, impreziosito da un moltiplicatore progressivo che aumenta fino a 30 volte ad ogni spin!

Per ottenere una combinazione vincente è infatti necessario che tre o più simboli uguali siano posizionati su altrettanti rulli adiacenti partendo dal primo rullo a sinistra. Il valore della vincita così ottenuta viene calcolato in base alla scommessa effettuata e al valore dei simboli vincenti.

Il grosso diamante brillante rappresenta il simbolo scatter. Questo simbolo può fermarsi su qualsiasi rullo in qualsiasi spin. Per attivare la modalità Progressive Multiplier Free Spins è necessario che 5 o più diamanti si fermino sui rulli in un singolo spin. Una volta che questa modalità viene attivata si riceve un premio di 15 spin gratuiti. Il ritorno stimato al giocatore (RTP) è al 96.5%.

Grande successo dal suo lancio anche per Wild West Gold, la video slot che trasporta gli appassionati in un’affascinante città di frontiera nel mitico West americano, con lo scopo di conquistare preziose ricchezze. E’ una slot online in formato 4×5 con ben 40 linee di pagamento. Tutti i Wild si moltiplicano fino a 5 volte per garantire enormi vittorie. La slot machine Wild West Gold consente un gioco molto intuibile e veloce, una caratteristica sempre apprezzata dagli appassionati di slot machine.

Tutti i simboli della slot machine pagano da sinistra a destra e si moltiplicano sulle payline di pagamento. E’ pagata soltanto la vincita più elevata per linea. I simboli proposti dalla slot machine Wild West Gold sono a tema: due Cowboy e due Cowgirl, sacchi colmi di monete e una pistola con il fodero, a questi si aggiungono i classici simboli delle carte (A-10), che pagano meno ma con una maggiore frequenza. Inoltre la slot machine offre i simboli speciali Wild e Scatter e la funzione Free Spin.

Il ritorno in denaro in percentuale teorica è del 96,51% (RTP), molto competitivo e in linea con le strategie Pragmatic Play.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis del software provider.

PressGiochi