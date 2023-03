Su StarCasinò arrivano le slot di Betsoft Gaming per un’experience di gioco ancora più sorprendente

StarCasinò arricchisce il catalogo di giochi online grazie alla nuova collaborazione con uno dei provider più quotati del panorama internazionale: Betsoft Gaming. La software house è famosa in tutto il mondo per i suoi giochi all’avanguardia ed è pioniera e leader nella creazione di slot 3D dallo stile cinematografico. Le slot di Betsoft sono, inoltre, ottimizzate per i dispositivi mobile e offrono un’altissima qualità senza sacrificare il layout confortevole, la perfetta usabilità ed effetti audio straordinari.

Oggi e domani, grazie alla piattaforma di Betsson Group, sarà possibile giocare e divertirsi sulle 12 nuove slot di Betsoft con una special promo che prevede un bonus cashback del 20%. I giochi su cui è attiva sono: Chilli Pop, Book Of Helios, Sugar Pop 2, Fruit Zen, Alkemors Tower, Lava Gold, Safari Sam 2, More Gold Diggin, Take Olympus, Gold Canyon, Stampede e Take The Banck.

“StarCasinò lavora costantemente per mettere a disposizione dei propri utenti il meglio dell’innovazione e dell’eccellenza del mercato del gaming. La nostra partnership con il provider Betsoft va in questa direzione, con l’obiettivo di offrire slot sorprendenti e di alta qualità per vivere esperienze di gioco uniche. Ci auguriamo che questa partnership continui a crescere e che questo sia solo l’inizio” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

“Siamo lieti di essere live con StarCasinò. Grazie ai suoi contenuti di alta qualità, Betsoft si è guadagnata un’ottima reputazione in Italia, un mercato molto importante per noi. I giocatori saranno doppiamente felici di accedere al nostro portafoglio attraverso un brand come StarCasinò. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per offrire ai giocatori esperienze straordinarie” ha detto Anastasia Bauer, Head of Account Management di Betsoft Gaming.

Da sempre al fianco dei suoi utenti, StarCasinò garantisce elevati standard di sicurezza e di protezione dei dati personali, nonché metodi di pagamento di ultima generazione e un servizio clienti sempre attivo per rispondere a tutte le domande dei giocatori. Grazie a un’offerta unica del suo genere e che comprende i migliori titoli del mercato, il brand si classifica tra i top player del settore.