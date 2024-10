Su Sisal. it realizzata online vincita da 32mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 162 di venerdì 11 ottobre, con il Jackpot che arriva a 89,2 milioni di euro in palio per il

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 162 di venerdì 11 ottobre, con il Jackpot che arriva a 89,2 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 15 ottobre 2024. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 32.520,45 euro. La giocata vincente è stata realizzata online sul sito Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 31 – 34 – 49 – 66 – 75 – 88 – J 1 – SS 16.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 11 ottobre ha assegnato ben 237.073 vincite.

L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli (NA) il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.

PressGiochi