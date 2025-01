STS: concessioni scommesse e slot prorogate di due anni

Le attuali concessioni per la raccolta delle scommesse e per la conduzione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro termineranno il 31 dicembre 2026. Lo ha stabilito – scrive

Le attuali concessioni per la raccolta delle scommesse e per la conduzione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro termineranno il 31 dicembre 2026. Lo ha stabilito – scrive il Sindacato dei Totoricevitori Sportivi STS Fit – la Legge di Bilancio 2025 nell’ambito del pacchetto di disposizioni afferenti ai giochi pubblici, a garanzia della continuità delle entrate erariali da essi derivanti. Tali concessioni, già in stato di proroga da diversi anni, continueranno dunque a produrre effetti per i prossimi ventiquattro mesi in vista dei bandi di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni novennali.

In forza dalla proroga delle concessioni, i relativi contratti tra gli esercenti e i concessionari proseguono dunque senza soluzione di continuità con la conseguenza che anche la loro scadenza naturale slitta al 31 dicembre 2026. Nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dai singoli contratti, resta ferma sia per l’esercente che per il concessionario l’eventuale facoltà di recedere anzitempo rispetto alla suddetta ultima scadenza.

Si prospetta dunque un periodo di lavoro intenso per i tecnici del MEF e dell’ADM che saranno impegnati nella complessa redazione dei bandi di gara, i cui testi dovranno passare al vaglio di diverse autorità tra cui il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e l’UE.

