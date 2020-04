Stati Uniti. Nel New Jersey cala del 58,4% il dato relativo alle scommesse sportive

A Marzo, la divisione New Jersey of Gaming Enforcement del New Jersey ha registrato un calo del 58,4% su base annua delle entrate delle scommesse sportive . Le entrate delle scommesse sportive sono ammontate a $13,2 milioni il mese scorso, in calo rispetto a $ 31,7 milioni nel marzo 2019. I numeri hanno segnato una diminuzione del 22,4% mese rispetto a febbraio, dove le entrate hanno raggiunto i $17,0 milioni pubblicati a febbraio. A Marzo, i giocatori dello stato hanno scommesso un totale di 181,9 milioni di dollari sugli sport , con un calo del 51,2% rispetto ai 372,5 milioni di dollari dell’anno scorso. La ragione principale del significativo calo delle entrate è stata la chiusura dei casinò e il blackout sportivo globale a causa dell’epidemia di Coronavirus. Detto questo, il mercato dei giochi online dello stato ha goduto di un mese particolarmente positivo, con il poker il migliore su tutti.

