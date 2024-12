Stati Uniti. Mega Millions mette in palio un jackpot record da oltre 1mld di dollari

Durante questo periodo di vacanze natalizie, un fortunato giocatore del Mega Millions potrebbe ricevere un regalo di Natale in ritardo da 1,15 miliardi di dollari. In occasione dell’estrazione del giorno della Vigilia di Natale, si sono fatti fatti avanti ben quattro vincitori di secondo livello ma nessuno ha giocato la combinazione corretta aggiudicandosi il jackpot. Per questa ragione, il jackpot per l’estrazione di venerdì 27 dicembre è salito a 1,15 miliardi di dollari. Si tratta del quinto jackpot più alto della storia del Mega Millions.

L’eventuale vincitore del mega jackpot ha la possibilità di scegliere se riscuotere il denaro diluito nel tempo oppure richiedere di ricevere subito il proprio premio, ma in questo caso la vincita si ridurrebbe a 516 milioni di dollari.

“Sappiamo che molte persone probabilmente riceveranno i biglietti per l’estrazione di venerdì 27 come regalo, e che regalo si rivelerebbe se si trattasse di un biglietto dal valore di 1,15 miliardi di dollari”, ha commentato Joshua Johnston, direttore principale del Mega Millions. “Non riesco a pensare a un modo migliore per celebrare le vacanze – sia Natale, Hanukkah, Kwanzaa, il solstizio d’inverno o qualsiasi altro modo in cui le persone scelgono di celebrare la stagione – piuttosto che aiutare a realizzare i sogni che derivano da un premio come questo e premi che verranno vinti a tutti i livelli del gioco.”

Mega Millions è l’unico gioco della lotteria che ora ha prodotto sette jackpot da più di $ 1 miliardo. I sei vinti fino ad oggi furono tutti assegnati in diversi stati: la Carolina del Sud fu la prima nel 2018, seguita dal Michigan nel 2021, Illinois nel 2022, Maine e Florida nel 2023 e New Jersey lo scorso marzo. Il premio in Florida l’8 agosto 2023, è l’attuale jackpot da record del gioco a $ 1,602 miliardi.

I biglietti sono venduti in 45 stati, al costo di 2 $ ciascuno; nella maggior parte delle giurisdizioni, i giocatori possono aggiungere il Megaplier per un ulteriore $ 1 per moltiplicare i loro premi non jackpot. Metà del ricavato dalla vendita di ogni biglietto Mega Millions rimane nello stato in cui è stato venduto il biglietto, dove il denaro sostiene buone cause designate e commissioni dei rivenditori.

PressGiochi