Stati Uniti. Il Missouri approva un emendamento per legalizzare le scommesse sportive

Gli elettori del Missouri hanno approvato l’emendamento 2 che legalizza le scommesse sportive online in tutto lo Stato. Con un margine esiguo di poco più di 14.000 voti su 2,9 milioni espressi, la misura consentirà ai cittadini del Missouri di piazzare scommesse online e presso strutture autorizzate, ordinando alla Missouri Gaming Commission di rendere disponibile il nuovo mercato entro il 1° dicembre 2025.

L’emendamento appena approvato consente a ciascuno dei 13 casinò e sette squadre sportive professionistiche del Missouri di stabilire piattaforme di scommesse online, mentre altre due licenze saranno disponibili per le aziende non affiliate a casinò o squadre. Potenzialmente consente di operare a 22 piattaforme di scommesse digitali in totale. Per quanto riguarda le scommesse al dettaglio, ciascuna delle principali squadre sportive professionistiche potrebbe creare una sede fisica all’interno di un distretto vicino al suo stadio. Nel frattempo, ciascuna delle sei società di casinò dello Stato potrebbe anche aprire un bookmaker sportivo al dettaglio nei propri casinò e offrire una piattaforma online.

Questa misura segna un cambiamento importante per il Missouri, che ha lottato per approvare una legislazione sulle scommesse sportive negli ultimi cinque anni, nonostante una tendenza nazionale verso la legalizzazione in seguito alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018 di annullare un divieto federale. La vittoria per l’emendamento 2 è arrivata dopo una campagna da record del comitato “Winning for Missouri Education”, finanziata dai giganti del gioco d’azzardo online FanDuel e DraftKings, che hanno contribuito con 41 milioni di dollari a sostegno del progetto.

L’opposizione, guidata da Caesars Entertainment, ha inizialmente condotto una campagna da 14 milioni di dollari contro l’emendamento, ma ridotta significativamente nelle ultime tre settimane, tra cui il ritiro di 1 milione di dollari di pubblicità televisive programmate. I primi sondaggi hanno mostrato un forte sostegno all’emendamento 2, con un vantaggio di circa 20 punti percentuali, ma gli sforzi dell’opposizione hanno ridotto notevolmente il divario entro il giorno delle elezioni. L’approvazione dell’emendamento 2 allinea il Missouri ad altri 35 stati che hanno legalizzato le scommesse sportive, lasciando solo l’Oklahoma tra gli stati di confine del Missouri senza scommesse sportive legali.

Il potenziale impatto economico dell’emendamento 2 è significativo: si prevede che le entrate annuali raggiungeranno i 38,7 milioni di dollari entro il quinto anno, superando le stime iniziali di circa 10 milioni di dollari. Le franchigie sportive professionistiche del Missouri, tra cui i St. Louis Cardinals, sono state determinanti nel promuovere la misura, sostenendo che la legalizzazione avrebbe modernizzato il panorama del gioco d’azzardo dello Stato e aperto nuove fonti di entrate per le squadre.

Con l’approvazione della misura, la Missouri Gaming Commission (MGC) ora deve affrontare il compito di redigere una nuova normativa e di concedere licenze alle prime piattaforme di scommesse, un processo che si prevede richiederà dai sei ai dodici mesi.

