Stati Uniti. Il Governatore del Connecticut non prenderà decisioni affrettate relative ai casinò online

Il Governatore del Connecticut, Ned Lamont, ha dichiarato che non prenderà una decisione affrettata sulla legalizzazione del casinò online nello stato. Lamont ha ricevuto una lettera dei casinò e di Mohegan Sun di Foxwoods Resorts che gli chiedevano di accelerare la legislazione che avrebbe permesso loro di lanciare casinò online nel mezzo della crisi del Coronavirus. La richiesta è stata fatta tramite una lettera di Mark Nickerson, che lavora per il Consiglio dei governi del sud-est del Connecticut come presidente del consiglio, nella quale ha invitato il Governatore dello stato ad approvare il lancio di app di gioco e scommesse mobili, ma la richiesta è stata respinta. Il legislatore si riunirà il 23 aprile e si prevede che decideranno se approvare i casinò online nella sessione del 6 maggio. I casinò tribali del Connecticut rimarranno chiusi fino alla fine di aprile a causa del Coronavirus.

