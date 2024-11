Stati Uniti. Arkansans approva misura per bloccare licenza al casinò nella contea di Pope

Gli elettori dell’Arkansas hanno approvato una misura per bloccare un casinò pianificato nella contea di Pope, annullando di fatto la licenza della nazione Cherokee per costruire e gestire la quarta

Gli elettori dell’Arkansas hanno approvato una misura per bloccare un casinò pianificato nella contea di Pope, annullando di fatto la licenza della nazione Cherokee per costruire e gestire la quarta struttura di gioco “in stile Las Vegas” dello Stato.

La misura, approvata con un margine di 10 punti, ha bloccato il progetto a lungo dibattuto della nazione Cherokee appena prima che la costruzione potesse iniziare. Il casinò era pianificato per la contea di Pope, a circa un’ora di macchina da Little Rock, e i sostenitori hanno affermato che avrebbe portato significativi investimenti economici nella zona.

La decisione segue una votazione statale del 2018 che ha autorizzato fino a quattro casinò resort in Arkansas. Da allora, sono stati istituiti casinò presso ippodromi esistenti per cavalli e levrieri, nonché una terza nuova proprietà a Pine Bluff, mentre la licenza della contea di Pope è rimasta impantanata nella controversia. Molti residenti locali hanno espresso preoccupazioni sulla natura statale dell’approvazione del casinò, sostenendo che l’autorizzazione dovrebbe essere decisa dai residenti della contea piuttosto che dagli elettori di tutto l’Arkansas.

Dopo lunghe controversie legali, la nazione Cherokee si è aggiudicata la licenza della contea di Pope, ma questa decisione ha rapidamente attirato l’attenzione di altri interessi tribali. La nazione Choctaw, che gestisce casinò nel vicino Oklahoma, ha finanziato la misura per revocare la licenza, spinta dal timore che un casinò dell’Arkansas potesse allontanare i clienti dall’Oklahoma.

La misura elettorale obbliga il casinò della contea di Pope a essere votato, di nuovo, in un altro referendum. I Cherokee o qualsiasi altro potenziale azionista potrebbero ancora provare a far approvare un casinò in una futura votazione, ma l’opposizione degli elettori e degli interessi del gioco d’azzardo fuori dallo stato potrebbe dissuadere i tentativi futuri. Con il progetto del casinò della contea di Pope fuori dai giochi, gli azionisti dell’Arkansas possono ora guardare al futuro del gioco d’azzardo online dello Stato.

Lo Stato ha attualmente tre bookmaker mobili, ma le normative richiedono che queste piattaforme condividano la maggior parte delle loro entrate con i partner dei casinò locali, scoraggiando marchi nazionali come DraftKings e FanDuel dall’entrare nel mercato dell’Arkansas. Gli stakeholder stanno anche esplorando una potenziale legislazione per introdurre slot online e giochi da tavolo, che potrebbero posizionare l’Arkansas come l’ottavo Stato con giochi da casinò online legali. Nessuno Stato a sud della tradizionale linea Mason-Dixon ha approvato iCasinos, rendendo la potenziale espansione dell’Arkansas nel gioco digitale uno sviluppo significativo nel mercato degli Stati Uniti meridionali.

