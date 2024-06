StarCasinò presenta quattro nuove slot

Questa settimana sono arrivate su StarCasinò quattro nuove slot. Ogni nuovo gioco, che proviene da quattro diversi provider top di gamma, offre una tematica unica e meccaniche funzionali avvincenti, ideali per tuffarsi in un mare di nuove avventure.

Ed è proprio il mare il tema del primo gioco, Fish n Nudge, presentato da Push Gaming. Con questa slot, gli utenti potranno imbarcarsi in un’avventura di pesca, con rulli 5×4 che offrono simboli legati al tema, come canne, mulinelli ed esche, oltre a un pescatore selvaggio, che può sostituire tutti i simboli del gioco base. Durante ogni giro, una rete magica può apparire a sorpresa, raccogliendo incredibili premi.

Il secondo gioco, Ashoka Eternal di Elk Studios, propone un’avventura all’epoca dell’Impero Maurya. Caratterizzata da una configurazione variabile di 5-7 rulli e 7-9 righe, utilizza una meccanica di pagamento a cluster dove cinque o più simboli identici generano una vincita. Le vincite attivano la funzione valanga, rimuovendo i simboli vincenti per fare spazio a nuovi; la slot inoltre offre una volatilità elevata e la possibilità di vincere fino a 25.000 volte la puntata.

King of the Party è la nuova slot offerta da Thunderkick, disponibile in piattaforma dal 4 giugno. Il gioco invita gli utenti a partecipare alla festa più selvaggia della giungla, guidati dal DJ Leone. Particolarità del game? La funzione Gioco Bonus, che trasporta gli utenti nella sezione VIP e offre simboli come Exploding Wild, insieme alla possibilità di attivare i bonus.

Inoltre, da oggi, giovedì 6 giugno, gli appassionati potranno accedere a Heart of Cleopatra di Pragmatic Play. Il gioco a tema antico egitto si sviluppa su una griglia 7×7 e presenta le vincite in gruppi di cinque o più simboli. Il simbolo Cleopatra Wild contribuisce a formare le vincite e lascia dietro di sé Money Spots con moltiplicatori che aumentano a ogni vincita successiva. Inoltre, queste incredibili funzionalità assegnano ricompense istantanee moltiplicate per il loro valore finale, garantendo emozionanti vincite.

