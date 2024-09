StarCasinò presenta 5 nuove slot tra cui un’esclusiva per il blackjack dal vivo

StarCasinò continua ad ampliare la sua offerta di intrattenimento digitale, presentando cinque nuove ed entusiasmanti slot, tra cui un’esclusiva versione di blackjack dal vivo per i propri utenti. Le novità si distinguono per la qualità grafica, la ricchezza di funzioni bonus e il coinvolgente gameplay, pensate per offrire un’esperienza di gioco sempre più emozionante e variegata.

Mustang Gold Megaways è un’esclusiva di StarCasinò, disponibile dal 23 settembre al 2 ottobre, sviluppata da Pragmatic Play, che promette un’avventura nel selvaggio West con un gameplay ricco e premi da capogiro. Con 6 rulli e fino a 117.649 modi per vincere, questa slot offre un potenziale di vincita fino a 5.000 volte la puntata iniziale. Caratterizzata da simboli speciali, moltiplicatori e jackpot di vario importo, il gioco colpisce anche per il suo design in stile cartoon, che porta i giocatori al tramonto nel suggestivo scenario del Grand Canyon, accompagnati da effetti sonori tipici e musiche country evocative.

Dal 24 settembre arriva sulla piattaforma, Thoro, una slot firmata Elk Studios, ispirata alla mitologia nordica. Il protagonista è Thoro, figlio di Odino, che dovrà difendersi dagli inganni di suo fratello Loki per conquistare il trono di Asgard. Con una griglia di 5 rulli e 4 file, questa slot offre simboli walking wild, scatter, respin, moltiplicatori, e due tipi di partite bonus. Thoro ha un potenziale di vincita fino a 10.000 volte la puntata, garantendo un’esperienza di gioco adrenalinica e ricca di colpi di scena.

A partire dal 24 ottobre, sarà disponibile la nuova slot Mafiosa Dead Or A Llama, anch’essa firmata Pragmatic Play. Con un layout a 5 rulli, 3 file e 20 linee di pagamento, questa slot a tema mafioso offre un’alta volatilità e un’esperienza di gioco avvincente. Il round Free Spins si distingue per il suo originale sistema di attivazione, con un giro su una griglia 3×3 che decide il numero di giri gratuiti assegnati, un mix esplosivo di azione e divertimento.

StarCasinò offre in esclusiva dal 23 settembre al 9 ottobre Bet Behind Pro Blackjack di Pragmatic Play, una nuova versione del popolarissimo gioco da tavolo, perfetta per gli amanti del casinò live. Grazie alla funzione Bet Behind, gli utenti potranno giocare anche interagendo con altri partecipanti e aumentando così il livello di interazione e coinvolgimento durante le partite. Con il tracciamento delle carte e l’uso di otto mazzi, oltre a una grafica coinvolgente, Bet Behind Pro Blackjack riproduce fedelmente l’atmosfera di un vero tavolo da blackjack, integrando funzionalità chat e visualizzazioni multiple delle telecamere.

PressGiochi