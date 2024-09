StarCasinò prende parte alla Crazy Time Italia Summer Leaderboard

StarCasinò annuncia il lancio di una nuova e imperdibile promozione dedicata a tutti gli appassionati di Crazy Time Italia, la versione (made in Italy) esclusiva del celebre Live Show Game di Evolution, appositamente adattata per il pubblico italiano.

Fino alle 23:59 di domenica 29 settembre, gli utenti avranno la possibilità di partecipare a una sfida appassionante per aggiudicarsi una fetta del montepremi in palio, pari a 10.000€ in bonus. I primi 50 giocatori della classifica condivideranno il montepremi, in base alla loro posizione finale.

Per partecipare alla promozione devi semplicemente giocare con saldo reale su Crazy Time Italia. Accumulerai punti ogni volta che prenderai parte ad un Bonus Game, avendo piazzato una puntata da almeno 1€.

I primi 50 utenti si sfideranno a questo iconico titolo del provider Evolution e si divideranno il montepremi da 10.000 euro in bonus, con requisiti di puntata ridotti a solo 10x. StarCasinò offre quindi un’occasione unica per divertirsi e provare ad aggiudicarsi grandi premi!

Fabio Denegri, Head of Sports & Gaming in Betsson Italy, ha dichiarato: “Siamo felici di poter offrire agli appassionati del settore una nuova ed entusiasmante opportunità di coinvolgimento con Crazy Time Italia. Questa promozione non solo premia la fedeltà dei nostri utenti, ma rende la competizione ancora più avvincente, grazie alla collaborazione con altri operatori del settore italiano. Non vediamo l’ora di vedere chi riuscirà a conquistare la vetta della classifica!”

PressGiochi