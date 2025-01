StarCasinò lancia la nuova welcome offer con Pond of Plinko: bonus e cashback da capogiro dedicati ai nuovi users!

StarCasinò annuncia una straordinaria offerta di benvenuto per i nuovi users che vogliono scoprire il mondo dei giochi online proposti dal brand. A partire da oggi, martedì 14 gennaio, infatti tutti gli appassionati che si registrano alla piattaforma avranno l’opportunità di usufruire di incredibili bonus e promozioni che arricchiranno la loro esperienza di gioco con premi e feature aggiuntive.

Come parte della continua evoluzione e impegno per offrire contenuti innovativi, StarCasinò sostituirà il popolare gioco di Natale Big Bass Christmas Bash con l’entusiasmante Pond of Plinko, sviluppato da Print Studios. La slot arricchisce la serie Plinko con il terzo capitolo: dopo il rilascio di Pine of Plinko 2, definito dagli stessi sviluppatori come il loro prodotto più apprezzato, l’arrivo di un altro titolo era solo questione di tempo. Il gioco presenta una griglia con 5 rulli, 3 righe e 20 linee di pagamento. Per ottenere una combinazione vincente, è necessario allineare almeno 3 simboli uguali su rulli consecutivi, iniziando da quello più a sinistra.

Per celebrare il lancio di Pond of Plinko, StarCasinò offrirà 150 free spin extra ai nuovi utenti che apriranno il conto gioco utilizzando lo SPID; gli user che scelgono la registrazione manuale riceveranno invece 50 free spin. I free spin per i registrati con SPID verranno accreditati in due scaglioni: 50 saranno disponibili immediatamente al completamento della registrazione, mentre i restanti 100 verranno accreditati entro 24 ore. Per gli appassionati che opteranno per la registrazione manuale, i 50 free spin saranno disponibili da subito sul loro profilo.

In aggiunta, il brand ha introdotto un’importante cashback! Gli utenti potranno beneficiare di un cashback fino a 2000€ su tutta la sezione casinò, escluso il live casino. Inoltre, giocando su Crazy Time, avranno diritto a un cashback di 50€.

